https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-استخبارات-أمريكي-زيلينسكي-باع-أهم-مورد-في-أوكرانيا-لشركة-أمريكية-1081741379.html
ضابط استخبارات أمريكي: زيلينسكي باع أهم مورد في أوكرانيا لشركة أمريكية
ضابط استخبارات أمريكي: زيلينسكي باع أهم مورد في أوكرانيا لشركة أمريكية
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، باع أحد أهم الموارد في بلاده إلى شركة أمريكية. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:15+0000
2023-10-07T07:15+0000
2023-10-07T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ريتر في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد باع زيلينسكي الأراضي السوداء الخصبة التابعة لأوكرانيا، (التي تمثل) مستقبلها، إلى بلاك روك (شركة استثمار دولية أمريكية)".وبين ريتر أن شركة "بلاك روك" لا تسمح للجيش الأوكراني بدفن قتلاه في الأراضي التي اشترتها والتي أصبحت ملكا لها.وتوقع الصحفي أن يتم بعد ذلك نقل جميع التجارب الاقتصادية التي سيجريها الغرب في أوكرانيا إلى الأراضي الأمريكية.كما توقع ضابط مشاة البحرية الأمريكية الذي قاتل في حرب العراق، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء الصراع، ستختفي أوكرانيا من الوجود كدولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل على الدعم المالي من البنوك الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231007/شويغو-يعلن-تجهيز-الفوج-الأول-من-قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-بـسارمات-1081740642.html
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العالم
ضابط استخبارات أمريكي: زيلينسكي باع أهم مورد في أوكرانيا لشركة أمريكية
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أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، باع أحد أهم الموارد في بلاده إلى شركة أمريكية.
وقال ريتر في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد باع زيلينسكي الأراضي السوداء الخصبة التابعة لأوكرانيا، (التي تمثل) مستقبلها، إلى بلاك روك (شركة استثمار دولية أمريكية)".
وشدد ريتر على أنه "يجب على كل أوكراني أن يصلي من أجل انتصار روسيا، لأنه بهذه الطريقة فقط ستكون بلادهم قادرة على البقاء حقا كدولة ذات سيادة. عار عليك زيلينسكي".
وبين ريتر أن شركة "بلاك روك" لا تسمح للجيش الأوكراني بدفن قتلاه في الأراضي التي اشترتها والتي أصبحت ملكا لها.
وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، إن زيلينسكي وافق على بيع البلاد لشركات غربية كبيرة مثل "بلاك روك" و"غولدمان ساكس".
وتوقع الصحفي أن يتم بعد ذلك نقل جميع التجارب الاقتصادية التي سيجريها الغرب في أوكرانيا إلى الأراضي الأمريكية.
كما توقع ضابط مشاة البحرية الأمريكية الذي قاتل في حرب العراق، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء الصراع، ستختفي أوكرانيا من الوجود كدولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل على الدعم المالي من البنوك الأمريكية.