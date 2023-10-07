عربي
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-استخبارات-أمريكي-زيلينسكي-باع-أهم-مورد-في-أوكرانيا-لشركة-أمريكية-1081741379.html
ضابط استخبارات أمريكي: زيلينسكي باع أهم مورد في أوكرانيا لشركة أمريكية
ضابط استخبارات أمريكي: زيلينسكي باع أهم مورد في أوكرانيا لشركة أمريكية
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، باع أحد أهم الموارد في بلاده إلى شركة أمريكية. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:15+0000
2023-10-07T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال ريتر في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد باع زيلينسكي الأراضي السوداء الخصبة التابعة لأوكرانيا، (التي تمثل) مستقبلها، إلى بلاك روك (شركة استثمار دولية أمريكية)".وبين ريتر أن شركة "بلاك روك" لا تسمح للجيش الأوكراني بدفن قتلاه في الأراضي التي اشترتها والتي أصبحت ملكا لها.وتوقع الصحفي أن يتم بعد ذلك نقل جميع التجارب الاقتصادية التي سيجريها الغرب في أوكرانيا إلى الأراضي الأمريكية.كما توقع ضابط مشاة البحرية الأمريكية الذي قاتل في حرب العراق، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء الصراع، ستختفي أوكرانيا من الوجود كدولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل على الدعم المالي من البنوك الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231007/شويغو-يعلن-تجهيز-الفوج-الأول-من-قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-بـسارمات-1081740642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ضابط استخبارات أمريكي: زيلينسكي باع أهم مورد في أوكرانيا لشركة أمريكية

07:15 GMT 07.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، باع أحد أهم الموارد في بلاده إلى شركة أمريكية.
وقال ريتر في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد باع زيلينسكي الأراضي السوداء الخصبة التابعة لأوكرانيا، (التي تمثل) مستقبلها، إلى بلاك روك (شركة استثمار دولية أمريكية)".

وشدد ريتر على أنه "يجب على كل أوكراني أن يصلي من أجل انتصار روسيا، لأنه بهذه الطريقة فقط ستكون بلادهم قادرة على البقاء حقا كدولة ذات سيادة. عار عليك زيلينسكي".

وبين ريتر أن شركة "بلاك روك" لا تسمح للجيش الأوكراني بدفن قتلاه في الأراضي التي اشترتها والتي أصبحت ملكا لها.
إطلاق صواريخ باليستية سارمات، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
شويغو يعلن تجهيز الفوج الأول من قوات الصواريخ الاستراتيجية بـ"سارمات"
06:44 GMT

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، إن زيلينسكي وافق على بيع البلاد لشركات غربية كبيرة مثل "بلاك روك" و"غولدمان ساكس".

وتوقع الصحفي أن يتم بعد ذلك نقل جميع التجارب الاقتصادية التي سيجريها الغرب في أوكرانيا إلى الأراضي الأمريكية.
كما توقع ضابط مشاة البحرية الأمريكية الذي قاتل في حرب العراق، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء الصراع، ستختفي أوكرانيا من الوجود كدولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل على الدعم المالي من البنوك الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو06:26 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала