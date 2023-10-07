عربي
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-استخبارات-بريطاني-يحدد-موعد-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1081755471.html
ضابط استخبارات بريطاني يحدد موعد إنهاء الصراع في أوكرانيا
ضابط استخبارات بريطاني يحدد موعد إنهاء الصراع في أوكرانيا
صرح ضابط استخبارات بريطاني سابق، أليستير كروك، أنه إذا توقفت الرعاية لأوكرانيا فإن الصراع قد ينتهي في الشتاء. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T13:37+0000
2023-10-07T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقال كروك في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "كل شيء ينهار بالفعل بالمعنى الأوسع، وإذا لم يكن هناك تمويل، فيبدو لي… أن المرحلة الحالية من الصراع ستنتهي هذا الشتاء".وأشار إلى أن الدين الوطني الأمريكي ينمو بشكل كبير، وإذا استمر البيت الأبيض في تخصيص أموال ضخمة لكييف، فسيصبح الوضع في طريق مسدود ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لأوروبا بأكملها.ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تنفد من احتياطيات القوة البشرية والأسلحة، وسوف يتدهور الطقس قريبًا، الأمر الذي سيعقد تقدم المشاة، ولن يكون هناك ببساطة أي وسيلة لدفع رواتب الجنود بسبب نقص الأموال في الخزانة.وأكد كروك أن هناك بالفعل ما يكفي من حالات الفرار من الخدمة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231006/الرئيس-البلغاري-إرسال-الأسلحة-للقوات-الأوكرانية-لن-يؤدي-إلى-حل-الصراع-1081731368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ضابط استخبارات بريطاني يحدد موعد إنهاء الصراع في أوكرانيا

13:37 GMT 07.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح ضابط استخبارات بريطاني سابق، أليستير كروك، أنه إذا توقفت الرعاية لأوكرانيا فإن الصراع قد ينتهي في الشتاء.
وقال كروك في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "كل شيء ينهار بالفعل بالمعنى الأوسع، وإذا لم يكن هناك تمويل، فيبدو لي… أن المرحلة الحالية من الصراع ستنتهي هذا الشتاء".
وأشار إلى أن الدين الوطني الأمريكي ينمو بشكل كبير، وإذا استمر البيت الأبيض في تخصيص أموال ضخمة لكييف، فسيصبح الوضع في طريق مسدود ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لأوروبا بأكملها.
ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تنفد من احتياطيات القوة البشرية والأسلحة، وسوف يتدهور الطقس قريبًا، الأمر الذي سيعقد تقدم المشاة، ولن يكون هناك ببساطة أي وسيلة لدفع رواتب الجنود بسبب نقص الأموال في الخزانة.
وأكد كروك أن هناك بالفعل ما يكفي من حالات الفرار من الخدمة.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
الرئيس البلغاري: إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يؤدي إلى حل الصراع
أمس, 20:17 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو13:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала