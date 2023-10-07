https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-استخبارات-بريطاني-يحدد-موعد-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1081755471.html
ضابط استخبارات بريطاني يحدد موعد إنهاء الصراع في أوكرانيا
ضابط استخبارات بريطاني يحدد موعد إنهاء الصراع في أوكرانيا
صرح ضابط استخبارات بريطاني سابق، أليستير كروك، أنه إذا توقفت الرعاية لأوكرانيا فإن الصراع قد ينتهي في الشتاء. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T13:37+0000
2023-10-07T13:37+0000
2023-10-07T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كروك في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "كل شيء ينهار بالفعل بالمعنى الأوسع، وإذا لم يكن هناك تمويل، فيبدو لي… أن المرحلة الحالية من الصراع ستنتهي هذا الشتاء".وأشار إلى أن الدين الوطني الأمريكي ينمو بشكل كبير، وإذا استمر البيت الأبيض في تخصيص أموال ضخمة لكييف، فسيصبح الوضع في طريق مسدود ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لأوروبا بأكملها.ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تنفد من احتياطيات القوة البشرية والأسلحة، وسوف يتدهور الطقس قريبًا، الأمر الذي سيعقد تقدم المشاة، ولن يكون هناك ببساطة أي وسيلة لدفع رواتب الجنود بسبب نقص الأموال في الخزانة.وأكد كروك أن هناك بالفعل ما يكفي من حالات الفرار من الخدمة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231006/الرئيس-البلغاري-إرسال-الأسلحة-للقوات-الأوكرانية-لن-يؤدي-إلى-حل-الصراع-1081731368.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط استخبارات بريطاني يحدد موعد إنهاء الصراع في أوكرانيا
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صرح ضابط استخبارات بريطاني سابق، أليستير كروك، أنه إذا توقفت الرعاية لأوكرانيا فإن الصراع قد ينتهي في الشتاء.
وقال كروك في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب":
"كل شيء ينهار بالفعل بالمعنى الأوسع، وإذا لم يكن هناك تمويل، فيبدو لي… أن المرحلة الحالية من الصراع ستنتهي هذا الشتاء".
وأشار إلى أن الدين الوطني الأمريكي ينمو بشكل كبير، وإذا استمر البيت الأبيض في تخصيص أموال ضخمة لكييف، فسيصبح الوضع في طريق مسدود ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لأوروبا بأكملها.
ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تنفد من احتياطيات القوة البشرية والأسلحة، وسوف يتدهور الطقس قريبًا، الأمر الذي سيعقد تقدم المشاة، ولن يكون هناك ببساطة أي وسيلة لدفع رواتب الجنود بسبب نقص الأموال في الخزانة.
وأكد كروك أن هناك بالفعل ما يكفي من حالات الفرار من الخدمة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.