https://sputnikarabic.ae/20231007/قصف-إسرائيلي-يدمر-برجا-مكونا-من-14-طابقا-وسط-مدينة-غزة-فيديو-1081762672.html
قصف إسرائيلي يدمر برجا مكونا من 14 طابقا وسط مدينة غزة... فيديو
قصف إسرائيلي يدمر برجا مكونا من 14 طابقا وسط مدينة غزة... فيديو
دمرت غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة برجًا مكونًا من 14 طابقًا وسط مدينة غزة، فيما توعدت حركة حماس "برد مزلزل". 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T15:53+0000
2023-10-07T15:53+0000
2023-10-07T15:53+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "الطائرات الإسرائيلية تقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة وتدمره بالكامل، وكان يضم عددًا من المكاتب والمؤسسات الإعلامية".وفي السياق نفسه، كتب المتحدث باسم حركة "حماس" أبو عبيدة، في منشور على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
https://sputnikarabic.ae/20231007/مروحيات-إسرائيلية-تنقل-جنودا-للمشاركة-في-السيوف-الحديدية-فيديو--1081759106.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, اسرائيل
قصف إسرائيلي يدمر برجا مكونا من 14 طابقا وسط مدينة غزة... فيديو
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دمرت غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة برجًا مكونًا من 14 طابقًا وسط مدينة غزة، فيما توعدت حركة حماس "برد مزلزل".
رام الله - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "الطائرات الإسرائيلية تقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة وتدمره بالكامل، وكان يضم عددًا من المكاتب والمؤسسات الإعلامية".
وفي السياق نفسه، كتب المتحدث باسم حركة "حماس" أبو عبيدة، في منشور على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".