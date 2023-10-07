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قيادي بحركة فتح في قطاع غزة لـ"سبوتنيك": إسرائيل تستهدف المؤسسات المدنية ومنازل الفلسطينيين
قيادي بحركة فتح في قطاع غزة لـ"سبوتنيك": إسرائيل تستهدف المؤسسات المدنية ومنازل الفلسطينيين
أكد جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، أن بنك الأهداف الذي أعلن عنه الطيران الإسرائيلي شمل مؤسسات مدنية ومنازل سكنية للمواطنين. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T15:29+0000
2023-10-07T15:29+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الوضع الميداني في قطاع غزة يشهد تطورات كبيرة، حيث يتعرض القطاع لقصف شديد من سلاح الجو الإسرائيلي، والعديد من القطاعات العسكرية تدخل في إطار هذه المواجهة.وأوضح أن ما يحدث حرب مفتوحة مع الاحتلال، وعلى إسرائيل أن تعيد حساباتها مرة أخرى وأن يقبل المجتمع الدولي ويمارس مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967.وأكد أن إسرائيل استهدفت المؤسسات المدنية، ومنازل سكنية دمرتها بالكامل في حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، الذي له الحق في ممارسة الاستقلال.أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
https://sputnikarabic.ae/20231007/مسيرة-فلسطينية-تستهدف-قمة-مرصد-إسرائيلي-فيديو--1081758119.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

قيادي بحركة فتح في قطاع غزة لـ"سبوتنيك": إسرائيل تستهدف المؤسسات المدنية ومنازل الفلسطينيين

15:29 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أكد جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، أن بنك الأهداف الذي أعلن عنه الطيران الإسرائيلي شمل مؤسسات مدنية ومنازل سكنية للمواطنين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الوضع الميداني في قطاع غزة يشهد تطورات كبيرة، حيث يتعرض القطاع لقصف شديد من سلاح الجو الإسرائيلي، والعديد من القطاعات العسكرية تدخل في إطار هذه المواجهة.

وقال إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شهد العديد من الحروب في الفترات السابقة، وهو موحد في هذه المواجهة، ومن حقه الرد على جرائم إسرائيل التي ترتكب في القدس وجنين وبيت لحم، وأريحا، وكل المدن والمخيمات الفلسطينية.

وأوضح أن ما يحدث حرب مفتوحة مع الاحتلال، وعلى إسرائيل أن تعيد حساباتها مرة أخرى وأن يقبل المجتمع الدولي ويمارس مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967.
مسيرة فلسطينية تابعة لكتائب القسام تستهدف قمة مرصد إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
مسيرة فلسطينية تستهدف قمة مرصد إسرائيلي... فيديو
14:16 GMT
وأكد أن إسرائيل استهدفت المؤسسات المدنية، ومنازل سكنية دمرتها بالكامل في حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، الذي له الحق في ممارسة الاستقلال.
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
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