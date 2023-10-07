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https://sputnikarabic.ae/20231007/كوريا-الشمالية-تدين-خطط-فرنسا-لمراقبة-أنشطتها-البحرية-تغرق-نفسها-في-حفرة-لا-نهاية-لها-1081749595.html
كوريا الشمالية تدين خطط فرنسا لمراقبة أنشطتها البحرية: تغرق نفسها في حفرة لا نهاية لها
كوريا الشمالية تدين خطط فرنسا لمراقبة أنشطتها البحرية: تغرق نفسها في حفرة لا نهاية لها
ندد مسؤول كوري شمالي، اليوم الجمعة، بفرنسا بسبب خطتها "لمراقبة الأنشطة البحرية غير المشروعة ‏المحتملة لها". 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T11:01+0000
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ووجّه الباحث في الرابطة الكورية الأوروبية في بيونغ يانغ، ريو كيونغ تشول، هذه الانتقادات، أمس الجمعة، في مقال رأي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ردا على إعلان اليابان أن فرنسا ستشارك في مراقبة الأنشطة البحرية غير المشروعة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى سفينة بواسطة السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية، وذلك باستخدام طائرة من قاعدة جوية أمريكية في أوكيناوا، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وتشارك فرنسا، وهي أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أنشطة المراقبة في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية، كل عام منذ عام 2019، للمساعدة في تنفيذ قرارات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية.ويحظر على كوريا الشمالية نقل الوقود والسلع الأخرى عبر السفن بموجب العقوبات المفروضة، ردا على برامجها النووية والصاروخية.وحذر الباحث الكوري الشمالي، ريو كيونغ تشول، في مقاله، من أنه يتعين على فرنسا أن تمتنع على الفور عما أسماه "دبلوماسية الزوارق الحربية التي عفا عليها الزمن"، قائلا إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية "يقترب من حافة حرب نووية حرارية" والتي ستصبح "أكثر تعقيدا وخطورة".وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، نددت بيونغ يانغ بفرنسا لإجرائها أول مناورة جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها "استفزاز عسكري سافر" يهدد أمن كوريا الشمالية.
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كوريا الشمالية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية تدين خطط فرنسا لمراقبة أنشطتها البحرية: تغرق نفسها في حفرة لا نهاية لها

11:01 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Semen Apasovسفينة كوريا الشمالية مان جيونغ بونغ
سفينة كوريا الشمالية مان جيونغ بونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
سفينة كوريا الشمالية مان جيونغ بونغ
© Sputnik . Semen Apasov
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ندد مسؤول كوري شمالي، اليوم الجمعة، بفرنسا بسبب خطتها "لمراقبة الأنشطة البحرية غير المشروعة ‏المحتملة لها".
ووجّه الباحث في الرابطة الكورية الأوروبية في بيونغ يانغ، ريو كيونغ تشول، هذه الانتقادات، أمس الجمعة، في مقال رأي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ردا على إعلان اليابان أن فرنسا ستشارك في مراقبة الأنشطة البحرية غير المشروعة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى سفينة بواسطة السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية، وذلك باستخدام طائرة من قاعدة جوية أمريكية في أوكيناوا، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وقال ريو: "مثل هذا السلوك غير المسؤول من جانب فرنسا بالتدخل في الوضع في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، حيث تتشابك مصالح القوى الإقليمية بشكل لا ينفصم، ليس أكثر من عمل في غاية الحماقة لإغراق نفسها في حفرة لا نهاية لها".
وتشارك فرنسا، وهي أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أنشطة المراقبة في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية، كل عام منذ عام 2019، للمساعدة في تنفيذ قرارات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية.
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ويحظر على كوريا الشمالية نقل الوقود والسلع الأخرى عبر السفن بموجب العقوبات المفروضة، ردا على برامجها النووية والصاروخية.
وحذر الباحث الكوري الشمالي، ريو كيونغ تشول، في مقاله، من أنه يتعين على فرنسا أن تمتنع على الفور عما أسماه "دبلوماسية الزوارق الحربية التي عفا عليها الزمن"، قائلا إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية "يقترب من حافة حرب نووية حرارية" والتي ستصبح "أكثر تعقيدا وخطورة".
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، نددت بيونغ يانغ بفرنسا لإجرائها أول مناورة جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها "استفزاز عسكري سافر" يهدد أمن كوريا الشمالية.
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