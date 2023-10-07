https://sputnikarabic.ae/20231007/لحظة-إلقاء-مسيرة-فلسطينية-قنبلة-على-مجموعة-إسرائيلية-فيديو-1081751849.html
لحظة إلقاء مسيرة فلسطينية قنبلة على مجموعة إسرائيلية... فيديو
لحظة إلقاء مسيرة فلسطينية قنبلة على مجموعة إسرائيلية... فيديو
نشرت "كتائب القسام" مشاهد استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بقذيفة من طائرة مسيرة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T12:06+0000
2023-10-07T12:06+0000
2023-10-07T12:06+0000
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وتوثق المشاهد لحظة إلقاء قذيفة من طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس" على مجموعة من الجنود الإسرائيليين ضمن معركة "طوفان الأقصى".وتظهر المشاهد لحظة إلقاء القذيفة على المجموعة، وإصابة جندي بشكل مباشر ومحاولة جندي أخر لسحب الجندي المصاب. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-لسحب-مقاتلات-إسرائيلية-بعد-اقتراب-عناصر-حماس-من-قواعدها-فيديو-1081743737.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, نادي الفيديو
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, نادي الفيديو
لحظة إلقاء مسيرة فلسطينية قنبلة على مجموعة إسرائيلية... فيديو
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نشرت "كتائب القسام" مشاهد استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بقذيفة من طائرة مسيرة.
وتوثق المشاهد لحظة إلقاء قذيفة من طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس" على مجموعة من الجنود الإسرائيليين ضمن معركة "طوفان الأقصى".
وتظهر المشاهد لحظة إلقاء القذيفة على المجموعة، وإصابة جندي بشكل مباشر ومحاولة جندي أخر لسحب الجندي المصاب.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".