https://sputnikarabic.ae/20231007/ما-هو-المقطع-الراداري-للطائرات-الحربية-وعلاقته-بالتخفي-من-صواريخ-الدفاع-الجوي-1081763678.html
ما هو المقطع الراداري للطائرات الحربية وعلاقته بالتخفي من صواريخ الدفاع الجوي؟
ما هو المقطع الراداري للطائرات الحربية وعلاقته بالتخفي من صواريخ الدفاع الجوي؟
بدأت المنافسة بين الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي منذ الحرب العالمية الثانية واستمرت الجيوش في تطوير هذه الأسلحة حتى وصلت إلى مستويات متقدمة خلال حقبة... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T16:37+0000
2023-10-07T16:37+0000
2023-10-07T16:37+0000
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ويمثل المقطع الراداري قاسما مشتركا بين الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، فبينما يحاول مصنعو الطائرات جعل مقطعها الراداري أقل، يعمل صانعو الرادارات على زيادة قدرتها على رصد الأهداف الجوية أيا كانت قدرتها على التخفي.ويطلق مصطلح المقطع الراداري "آر سي إس" على المساحة التي تظهر على شاشات الرادار لأي هدف جوي، حسبما ذكر موقع "رادار توتوريال"، الذي أوضح أنها تعتمد على عدة معايير هي:فبينما يعتمد تصميم الطائرات الحربية على استخدام مواد جذبا لأشعة الرادار حتى تقلل من مقطعها الراداري وبالتالي تقلل من احتمالات استهدافها، فإن الطائرات المدنية تستخدم مواد جاذبة للأشعة الرادارية حتى تزيد من مقطعها الراداري لتسهيل عملية متابعتها بين محطتي الإقلاع والهبوط.ويرتبط مصطلح المقطع الراداري بتقنيات التخفي أو الشبحة التي تستخدمها الطائرات الحربية الحديثة، وهي تعني أن المقطع الراداري للطائرة منخفض جدا بصورة تجعل عملية اكتشافها في غاية الصعوبة خاصة بالنسبة للرادارات التقليدية.ورغم مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بطائراتها الشبحية وقدرتها على التخفي بفضل مقطعها الراداري المنخفض جدا، فإن روسيا تطور أنظمة رادارية مختلفة أصبح بإمكانها الكشف عن طائرات الجيل الخامس من مسافات آمنة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/بودليت---إي-رادار-روسي-ثلاثي-الأبعاد-لرصد-الأهداف-على-ارتفاعات-منخفضة-1081323033.html
https://sputnikarabic.ae/20210523/كيف-تعمل-الرادارات-العسكرية؟-1049041937.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ما هو المقطع الراداري للطائرات الحربية وعلاقته بالتخفي من صواريخ الدفاع الجوي؟
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بدأت المنافسة بين الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي منذ الحرب العالمية الثانية واستمرت الجيوش في تطوير هذه الأسلحة حتى وصلت إلى مستويات متقدمة خلال حقبة الحرب الباردة.
ويمثل المقطع الراداري قاسما مشتركا بين الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، فبينما يحاول مصنعو الطائرات جعل مقطعها الراداري أقل، يعمل صانعو الرادارات على زيادة قدرتها على رصد الأهداف الجوية أيا كانت قدرتها على التخفي.
ويطلق مصطلح المقطع الراداري "آر سي إس" على المساحة التي تظهر على شاشات الرادار لأي هدف جوي، حسبما ذكر
موقع "رادار توتوريال"، الذي أوضح أنها تعتمد على عدة معايير هي:
الأبعاد الخارجية للهدف الجوي.
الخصائص الكهربائية للمواد المصنوع منها هيكل الهدف.
فبينما يعتمد تصميم الطائرات الحربية
على استخدام مواد جذبا لأشعة الرادار حتى تقلل من مقطعها الراداري وبالتالي تقلل من احتمالات استهدافها، فإن الطائرات المدنية تستخدم مواد جاذبة للأشعة الرادارية حتى تزيد من مقطعها الراداري لتسهيل عملية متابعتها بين محطتي الإقلاع والهبوط.
ويرتبط مصطلح المقطع الراداري بتقنيات التخفي أو الشبحة التي تستخدمها الطائرات الحربية الحديثة، وهي تعني أن المقطع الراداري للطائرة منخفض جدا بصورة تجعل عملية اكتشافها في غاية الصعوبة خاصة بالنسبة للرادارات
التقليدية.
ورغم مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بطائراتها الشبحية وقدرتها على التخفي بفضل مقطعها الراداري المنخفض جدا، فإن روسيا تطور أنظمة رادارية
مختلفة أصبح بإمكانها الكشف عن طائرات الجيل الخامس من مسافات آمنة.