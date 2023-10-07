https://sputnikarabic.ae/20231007/مجلس-الأمن-الروسي-على-واشنطن-حل-الأزمة-الفلسطينية-الإسرائيلية-بدلا-من-دعم-النازيين-في-أوكرانيا-1081745977.html

مجلس الأمن الروسي: على واشنطن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بدلا من دعم النازيين في أوكرانيا

مجلس الأمن الروسي: على واشنطن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بدلا من دعم النازيين في أوكرانيا

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الولايات المتحدة يجب أن تشارك بشكل أكثر نشاطا في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وليس مساعدة النازيين... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T09:32+0000

2023-10-07T09:32+0000

2023-10-07T09:32+0000

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073932809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66c9d42c7e8742aace27f11ccf002560.jpg

وكتب ميدفيديف على "تلغرام": "اندلاع القتال بين حماس وإسرائيل في الذكرى الخمسين لبدء حرب يوم الغفران هو حدث كان من الممكن توقعه. وهذا ما كان على واشنطن وحلفائها أن يفعلوه".وتابع: "ولكن بدلًا من العمل بنشاط على التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية، هاجمنا هؤلاء البلهاء وهم يساعدون النازيين الجدد بكل قوتهم، ويدفعون دولتين قريبتين إلى الصراع".أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

https://sputnikarabic.ae/20231007/نتنياهو-حماس-شنت-هجوما-قاتلا-مفاجئا-ضد-إسرائيل-وستدفع-ثمنا-غير-مسبوق-1081745762.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, روسيا, العالم