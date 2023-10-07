https://sputnikarabic.ae/20231007/مجلس-الأمن-الروسي-على-واشنطن-حل-الأزمة-الفلسطينية-الإسرائيلية-بدلا-من-دعم-النازيين-في-أوكرانيا-1081745977.html
مجلس الأمن الروسي: على واشنطن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بدلا من دعم النازيين في أوكرانيا
مجلس الأمن الروسي: على واشنطن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بدلا من دعم النازيين في أوكرانيا
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الولايات المتحدة يجب أن تشارك بشكل أكثر نشاطا في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وليس مساعدة النازيين... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T09:32+0000
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وكتب ميدفيديف على "تلغرام": "اندلاع القتال بين حماس وإسرائيل في الذكرى الخمسين لبدء حرب يوم الغفران هو حدث كان من الممكن توقعه. وهذا ما كان على واشنطن وحلفائها أن يفعلوه".وتابع: "ولكن بدلًا من العمل بنشاط على التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية، هاجمنا هؤلاء البلهاء وهم يساعدون النازيين الجدد بكل قوتهم، ويدفعون دولتين قريبتين إلى الصراع".أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231007/نتنياهو-حماس-شنت-هجوما-قاتلا-مفاجئا-ضد-إسرائيل-وستدفع-ثمنا-غير-مسبوق-1081745762.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, روسيا, العالم
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, روسيا, العالم
مجلس الأمن الروسي: على واشنطن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بدلا من دعم النازيين في أوكرانيا
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صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الولايات المتحدة يجب أن تشارك بشكل أكثر نشاطا في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وليس مساعدة النازيين الجدد.
وكتب ميدفيديف على "تلغرام": "اندلاع القتال بين حماس وإسرائيل في الذكرى الخمسين لبدء حرب يوم الغفران هو حدث كان من الممكن توقعه. وهذا ما كان على واشنطن وحلفائها أن يفعلوه".
وأضاف: "الصراع بين إسرائيل وفلسطين مستمر منذ عقود. والولايات المتحدة لاعب رئيسي هناك".
وتابع: "ولكن بدلًا من العمل بنشاط على التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية، هاجمنا هؤلاء البلهاء وهم يساعدون النازيين الجدد بكل قوتهم، ويدفعون دولتين قريبتين إلى الصراع".
وقال: "ما الذي يمكن أن يوقف هوس أمريكا بإشعال الصراعات في كل مكان على هذا الكوكب؟على ما يبدو، فقط حرب أهلية في الولايات المتحدة".
أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".