https://sputnikarabic.ae/20231007/مراسل-سبوتنيك-سقوط-عشرات-القتلى-الإسرائيليين-ولا-معلومات-مؤكدة-حول-عدد-الأسرى-1081746863.html
مراسل "سبوتنيك": سقوط عشرات القتلى الإسرائيليين ولا معلومات مؤكدة حول عدد الأسرى
مراسل "سبوتنيك": سقوط عشرات القتلى الإسرائيليين ولا معلومات مؤكدة حول عدد الأسرى
أفاد مراسل "سبوتنيك" في غزة، أن ما حصل عملية عسكرية مفاجئة للجميع، بدأها قائد أركان "عز الدين القسام" الجناح العسكري التابع لحركة "حماس"، محمد الضيف، بخطاب... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T09:53+0000
2023-10-07T09:53+0000
2023-10-07T09:53+0000
العالم العربي
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وتابع المراسل، موضحا أن الجناح العسكري قرر شن عملية "طوفان الأقصى" وإطلاق 5000 صاروخ باتجاه مواقع في مستوطنات غلاف غزة، وأكثرها سقطت في هذه المستوطنات، واقتحم عشرات المسلحين التابعين لحركة "حماس" مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا في هذه المستوطنات مع القوات الإسرائيلية، وهناك حديث عن العشرات من القتلى الإسرائيليين إضافة الى العديد من الأسرى.وأكد المراسل على وجود "وحدة ميدانية ليس فقط في غزة، وبالتالي إذا وجدت في الوقت الحالي خلايا نائمة في الضفة الغربية فإننا سنشهد عمليات عسكرية أكبر في الضفة الغربية".وأضاف مراسل "سبوتنيك": "بالنسبة للإسرائيليين هناك إطلاق صواريخ مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة في منطقة الشمال والوسط والجنوب، وحديث عن استهداف مقرات حركة حماس، ويبدو أنهم عزموا الاتجاه نحو الحرب وبالتالي استدعوا جميع الاحتياط، وهناك حديث عن اجتماعات متواصلة داخل الحكومة الإسرائيلية".شاهد أيضا: لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديوشاهد أيضا: المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-لسحب-مقاتلات-إسرائيلية-بعد-اقتراب-عناصر-حماس-من-قواعدها-فيديو-1081743737.html
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العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": سقوط عشرات القتلى الإسرائيليين ولا معلومات مؤكدة حول عدد الأسرى
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في غزة، أن ما حصل عملية عسكرية مفاجئة للجميع، بدأها قائد أركان "عز الدين القسام" الجناح العسكري التابع لحركة "حماس"، محمد الضيف، بخطاب استطلع فيه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، والاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي واقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى، وكذلك تطرّق للأسرى.
وتابع المراسل، موضحا أن الجناح العسكري قرر شن عملية "طوفان الأقصى" وإطلاق 5000 صاروخ باتجاه مواقع في مستوطنات غلاف غزة، وأكثرها سقطت في هذه المستوطنات، واقتحم عشرات المسلحين التابعين لحركة "حماس" مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا في هذه المستوطنات مع القوات الإسرائيلية، وهناك حديث عن العشرات من القتلى الإسرائيليين إضافة الى العديد من الأسرى.
ونوّه مراسل "سبوتنيك" إلى أنه، "حتى اللحظة، لم يتبنَ أحد حصيلة حصرية لعدد الأسرى الإسرائيليين، ولكن هناك مصادر فلسطينية نقلت لنا أن عدد الأسرى وصل إلى 30 أسيرًا".
وأكد المراسل على وجود "وحدة ميدانية ليس فقط في غزة، وبالتالي إذا وجدت في الوقت الحالي خلايا نائمة في الضفة الغربية فإننا سنشهد عمليات عسكرية أكبر في الضفة الغربية".
وأضاف مراسل "سبوتنيك": "بالنسبة للإسرائيليين هناك إطلاق صواريخ مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة في منطقة الشمال والوسط والجنوب، وحديث عن استهداف مقرات حركة حماس، ويبدو أنهم عزموا الاتجاه نحو الحرب وبالتالي استدعوا جميع الاحتياط، وهناك حديث عن اجتماعات متواصلة داخل الحكومة الإسرائيلية".