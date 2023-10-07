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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/مراسل-سبوتنيك-سقوط-عشرات-القتلى-الإسرائيليين-ولا-معلومات-مؤكدة-حول-عدد-الأسرى-1081746863.html
مراسل "سبوتنيك": سقوط عشرات القتلى الإسرائيليين ولا معلومات مؤكدة حول عدد الأسرى
مراسل "سبوتنيك": سقوط عشرات القتلى الإسرائيليين ولا معلومات مؤكدة حول عدد الأسرى
أفاد مراسل "سبوتنيك" في غزة، أن ما حصل عملية عسكرية مفاجئة للجميع، بدأها قائد أركان "عز الدين القسام" الجناح العسكري التابع لحركة "حماس"، محمد الضيف، بخطاب... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T09:53+0000
2023-10-07T09:53+0000
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وتابع المراسل، موضحا أن الجناح العسكري قرر شن عملية "طوفان الأقصى" وإطلاق 5000 صاروخ باتجاه مواقع في مستوطنات غلاف غزة، وأكثرها سقطت في هذه المستوطنات، واقتحم عشرات المسلحين التابعين لحركة "حماس" مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا في هذه المستوطنات مع القوات الإسرائيلية، وهناك حديث عن العشرات من القتلى الإسرائيليين إضافة الى العديد من الأسرى.وأكد المراسل على وجود "وحدة ميدانية ليس فقط في غزة، وبالتالي إذا وجدت في الوقت الحالي خلايا نائمة في الضفة الغربية فإننا سنشهد عمليات عسكرية أكبر في الضفة الغربية".وأضاف مراسل "سبوتنيك": "بالنسبة للإسرائيليين هناك إطلاق صواريخ مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة في منطقة الشمال والوسط والجنوب، وحديث عن استهداف مقرات حركة حماس، ويبدو أنهم عزموا الاتجاه نحو الحرب وبالتالي استدعوا جميع الاحتياط، وهناك حديث عن اجتماعات متواصلة داخل الحكومة الإسرائيلية".شاهد أيضا: لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديوشاهد أيضا: المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-لسحب-مقاتلات-إسرائيلية-بعد-اقتراب-عناصر-حماس-من-قواعدها-فيديو-1081743737.html
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مراسل "سبوتنيك": سقوط عشرات القتلى الإسرائيليين ولا معلومات مؤكدة حول عدد الأسرى

09:53 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة
سرايا القدس تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في غزة، أن ما حصل عملية عسكرية مفاجئة للجميع، بدأها قائد أركان "عز الدين القسام" الجناح العسكري التابع لحركة "حماس"، محمد الضيف، بخطاب استطلع فيه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، والاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي واقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى، وكذلك تطرّق للأسرى.
وتابع المراسل، موضحا أن الجناح العسكري قرر شن عملية "طوفان الأقصى" وإطلاق 5000 صاروخ باتجاه مواقع في مستوطنات غلاف غزة، وأكثرها سقطت في هذه المستوطنات، واقتحم عشرات المسلحين التابعين لحركة "حماس" مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا في هذه المستوطنات مع القوات الإسرائيلية، وهناك حديث عن العشرات من القتلى الإسرائيليين إضافة الى العديد من الأسرى.

ونوّه مراسل "سبوتنيك" إلى أنه، "حتى اللحظة، لم يتبنَ أحد حصيلة حصرية لعدد الأسرى الإسرائيليين، ولكن هناك مصادر فلسطينية نقلت لنا أن عدد الأسرى وصل إلى 30 أسيرًا".

مشاهد متداولة لسحب مقتالات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
مشاهد لسحب مقاتلات إسرائيلية بعد اقتراب عناصر "حماس" من قواعدها... فيديو
08:10 GMT
وأكد المراسل على وجود "وحدة ميدانية ليس فقط في غزة، وبالتالي إذا وجدت في الوقت الحالي خلايا نائمة في الضفة الغربية فإننا سنشهد عمليات عسكرية أكبر في الضفة الغربية".
وأضاف مراسل "سبوتنيك": "بالنسبة للإسرائيليين هناك إطلاق صواريخ مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة في منطقة الشمال والوسط والجنوب، وحديث عن استهداف مقرات حركة حماس، ويبدو أنهم عزموا الاتجاه نحو الحرب وبالتالي استدعوا جميع الاحتياط، وهناك حديث عن اجتماعات متواصلة داخل الحكومة الإسرائيلية".
شاهد أيضا: لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديو
شاهد أيضا: المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو10:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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