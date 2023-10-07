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مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا للمشاركة في "السيوف الحديدية"... فيديو
مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا للمشاركة في "السيوف الحديدية"... فيديو
نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر عملية نقل جنود عبر المروحيات للمشاركة في عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس". 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T14:47+0000
2023-10-07T14:47+0000
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وتظهر اللقطات عددا من أفراد الجيش الإسرائيلي بعتادهم وهم يتوجهون إلى الصعود إلى المروحية للمشاركة في عملية "السيوف الحديدية".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".شاهد أيضا: هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديوشاهد أيضا: مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا للمشاركة في "السيوف الحديدية"... فيديو

14:47 GMT 07.10.2023
© AP Photo / Boris Grdanoskiمروحية بلاك هوك الأمريكية
مروحية بلاك هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
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نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر عملية نقل جنود عبر المروحيات للمشاركة في عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس".
وتظهر اللقطات عددا من أفراد الجيش الإسرائيلي بعتادهم وهم يتوجهون إلى الصعود إلى المروحية للمشاركة في عملية "السيوف الحديدية".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
مسيرة فلسطينية تابعة لكتائب القسام تستهدف قمة مرصد إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
مسيرة فلسطينية تستهدف قمة مرصد إسرائيلي... فيديو
14:16 GMT
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
شاهد أيضا: هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو
شاهد أيضا: مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
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