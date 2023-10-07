https://sputnikarabic.ae/20231007/مسؤول-في-حماس-قادرون-على-تغيير-المسار-وفرض-إرادة-وطنية-لدحر-الاحتلال-الإسرائيلي-1081752750.html
مسؤول في حماس: قادرون على تغيير المسار وفرض إرادة وطنية لدحر الاحتلال الإسرائيلي
مسؤول في حماس: قادرون على تغيير المسار وفرض إرادة وطنية لدحر الاحتلال الإسرائيلي
علّق مسؤول حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، على عملية "طوفان الأقصى"، في مداخلة له مع "سبوتنيك"، قائلًا: "إنها مرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية على مقدسات القدس... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T12:34+0000
2023-10-07T12:34+0000
2023-10-07T12:34+0000
حصري
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وقال حمدان: "القضية الفلسطينية لم تنتهِ والعملية جاءت لتقول إن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة وينبغي أن تتحرر ويقرر الفلسطينيون مصيرهم".وشدد على قوة العلاقة بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، قائلًا: "هناك متابعة مباشرة بين قيادات البلدين وأي تطورات في المشهد قد تستدعي تحركا معينا من المقاومة في لبنان، سيكون هذا قائما".وعن موقف مصر وإعلان خارجيتها إجراء اتصالات مكثفة لمتابعة ما يجري في الدولة، علق حمدان، قائلا: "الأشقاء في مصر لهم دور دائما في التوسط عندما يقع عدوان على الفلسطينيين"، معتبرا أن الاتصالات السياسية "يجب أن تراعي التطورات الميدانية وإذا ما أنضجت هذه الاتصالات أي صيغة سيتم الإعلان عنها في حينه".وطالب حمدان عبر "سبوتنيك": "إثبات الحقوق الفلسطينية ووقف التصرف بنفاق دولي يغطي جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس ضغوطات يومية على الشعب الفلسطيني سواء أكان المقاوم أو المفاوض. والطرف الإسرائيلي لا يبحث عن حل بل عن سلطة أمنية دائمة توفر حماية له ولمستوطنيه وهذا لن يقبله أي فلسطيني في حال من الأحوال".
https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلام-إسرائيلي-قواتنا-لم-تستطع-استعادة-أي-منطقة-سيطرت-عليها-حماس-1081750702.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
مسؤول في حماس: قادرون على تغيير المسار وفرض إرادة وطنية لدحر الاحتلال الإسرائيلي
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حصري
علّق مسؤول حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، على عملية "طوفان الأقصى"، في مداخلة له مع "سبوتنيك"، قائلًا: "إنها مرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية على مقدسات القدس واستمرار توسيع الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات دفن القضية الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية".
وقال حمدان: "القضية الفلسطينية لم تنتهِ والعملية جاءت لتقول إن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة وينبغي أن تتحرر ويقرر الفلسطينيون مصيرهم".
واعتبر أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "محاولة لاجتذاب التعاطف الدولي والتغطية على جرائم سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، منذ أن تولى منصبه، وهو يدعي أن الفلسطينيين هم من يشنون الحروب عليه".
وشدد على قوة العلاقة بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، قائلًا: "هناك متابعة مباشرة بين قيادات البلدين وأي تطورات في المشهد قد تستدعي تحركا معينا من المقاومة في لبنان، سيكون هذا قائما".
وأشار إلى أن "المعركة وطنية ضد تهويد القدس والاستيلاء على مقدساتها وطرد الفلسطينيين من الضفة، وأن رسالة المقاومة اليوم باتت واضحة لكل الشعب الفلسطيني، وهي أن الضفة قادرة على تغيير المسار وفرض إرادة وطنية لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية".
وعن موقف مصر وإعلان خارجيتها إجراء اتصالات مكثفة لمتابعة ما يجري في الدولة، علق حمدان، قائلا: "الأشقاء في مصر لهم دور دائما في التوسط عندما يقع عدوان على الفلسطينيين"، معتبرا أن الاتصالات السياسية "يجب أن تراعي التطورات الميدانية وإذا ما أنضجت هذه الاتصالات أي صيغة سيتم الإعلان عنها في حينه".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي لطالما عطل الاتصالات بين الدول الحليفة لفلسطين ولا يلتزم بما يتم الاتفاق عليه".
وطالب حمدان عبر "سبوتنيك": "إثبات الحقوق الفلسطينية ووقف التصرف بنفاق دولي يغطي جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس ضغوطات يومية على الشعب الفلسطيني سواء أكان المقاوم أو المفاوض. والطرف الإسرائيلي لا يبحث عن حل بل عن سلطة أمنية دائمة توفر حماية له ولمستوطنيه وهذا لن يقبله أي فلسطيني في حال من الأحوال".