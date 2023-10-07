https://sputnikarabic.ae/20231007/مسؤول-في-حماس-قادرون-على-تغيير-المسار-وفرض-إرادة-وطنية-لدحر-الاحتلال-الإسرائيلي-1081752750.html

مسؤول في حماس: قادرون على تغيير المسار وفرض إرادة وطنية لدحر الاحتلال الإسرائيلي

مسؤول في حماس: قادرون على تغيير المسار وفرض إرادة وطنية لدحر الاحتلال الإسرائيلي

علّق مسؤول حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، على عملية "طوفان الأقصى"، في مداخلة له مع "سبوتنيك"، قائلًا: "إنها مرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية على مقدسات القدس... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T12:34+0000

2023-10-07T12:34+0000

2023-10-07T12:34+0000

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وقال حمدان: "القضية الفلسطينية لم تنتهِ والعملية جاءت لتقول إن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة وينبغي أن تتحرر ويقرر الفلسطينيون مصيرهم".وشدد على قوة العلاقة بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، قائلًا: "هناك متابعة مباشرة بين قيادات البلدين وأي تطورات في المشهد قد تستدعي تحركا معينا من المقاومة في لبنان، سيكون هذا قائما".وعن موقف مصر وإعلان خارجيتها إجراء اتصالات مكثفة لمتابعة ما يجري في الدولة، علق حمدان، قائلا: "الأشقاء في مصر لهم دور دائما في التوسط عندما يقع عدوان على الفلسطينيين"، معتبرا أن الاتصالات السياسية "يجب أن تراعي التطورات الميدانية وإذا ما أنضجت هذه الاتصالات أي صيغة سيتم الإعلان عنها في حينه".وطالب حمدان عبر "سبوتنيك": "إثبات الحقوق الفلسطينية ووقف التصرف بنفاق دولي يغطي جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس ضغوطات يومية على الشعب الفلسطيني سواء أكان المقاوم أو المفاوض. والطرف الإسرائيلي لا يبحث عن حل بل عن سلطة أمنية دائمة توفر حماية له ولمستوطنيه وهذا لن يقبله أي فلسطيني في حال من الأحوال".

https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلام-إسرائيلي-قواتنا-لم-تستطع-استعادة-أي-منطقة-سيطرت-عليها-حماس-1081750702.html

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