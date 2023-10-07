https://sputnikarabic.ae/20231007/مسؤول-في-فتح-ما-تقوم-به-إسرائيل-من-جرائم-يندى-لها-الجبين--1081754325.html
مسؤول في فتح: ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها الجبين
مسؤول في فتح: ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها الجبين
بارك عضو اللجنة التنفيذية في حركة "فتح" السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، عباس زكي، عملية "طوفان الأقصى". 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T13:28+0000
2023-10-07T13:28+0000
2023-10-07T13:28+0000
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وقال زكي في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الأمر كان متوقعاً، لكن المفاجأة فيه الخدعة والتوقيت".واعتبر زكي أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها جبين البشرية مدعومة من معسكر الغرب بدعم الولايات المتحدة الأميركية.وقال: "هذا شعب مخترع، نحن شعب الله المختار والسيادة لنا والآخرين لا قيمة لهم".وأضاف زكي أن الفلسطينيين الآن ينظرون إلى هذا اليوم الذي ليس الباكي فيه فقط فلسطيني، وليس المتألم والمضطهد فقط فلسطيني.ووصف زكي العملية بالذكية، وقال إنها "قد تضع الأمور في مكانها الصحيح".وشدد زكي على أنه يجب على العالم أن يعرف أن الدم الفلسطيني ليس ماءً.وختم: "آن الأوان أن ينظر إلى الشعب الفلسطيني نظرة أن له حقوق، وأن الجانب الإسرائيلي يجب أن يلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وآن الأوان لوقف التحدي والانتقام الذي لا مكان له من الإعراب أمام شعب خلقه الله للشدة".
https://sputnikarabic.ae/20231007/مسؤول-في-حماس-قادرون-على-تغيير-المسار-وفرض-إرادة-وطنية-لدحر-الاحتلال-الإسرائيلي-1081752750.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
مسؤول في فتح: ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها الجبين
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حصري
بارك عضو اللجنة التنفيذية في حركة "فتح" السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، عباس زكي، عملية "طوفان الأقصى".
وقال زكي في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الأمر كان متوقعاً، لكن المفاجأة فيه الخدعة والتوقيت".
واعتبر زكي أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها جبين البشرية مدعومة من معسكر الغرب بدعم الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد على أن الكيان الصهيوني يقوم بكل أنواع الجرائم في فلسطين، ضد المقدسات، ضد الإنسان، ضد الأرض، ويمضي قدما بشطب الشعب الفلسطيني، حيث أن شمون تريتيس، وهو من أقوى الوزراء في باريس أعلن بأنه لم يعد هناك شعب فلسطيني.
وقال: "هذا شعب مخترع، نحن شعب الله المختار والسيادة لنا والآخرين لا قيمة لهم".
وأضاف زكي أن الفلسطينيين الآن ينظرون إلى هذا اليوم الذي ليس الباكي فيه فقط فلسطيني، وليس المتألم والمضطهد فقط فلسطيني.
ووصف زكي العملية بالذكية، وقال إنها "قد تضع الأمور في مكانها الصحيح".
وأشار إلى أنه "يجب أن يعرف العالم أننا شعب يتناوب في حمل الراية ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم أمام حثالة تحاول تجاوز كل القوى القائمة في المنطقة من مبادرات من قرارات شرعية دولية".
وشدد زكي على أنه يجب على العالم أن يعرف أن الدم الفلسطيني ليس ماءً.
وأضاف زكي أن "الملف على الطاولة محليا ودوليا وميدانيا لكن العالم لا يحترم إلا الأقوياء.
وختم: "آن الأوان أن ينظر إلى الشعب الفلسطيني نظرة أن له حقوق، وأن الجانب الإسرائيلي يجب أن يلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وآن الأوان لوقف التحدي والانتقام الذي لا مكان له من الإعراب أمام شعب خلقه الله للشدة".