https://sputnikarabic.ae/20231007/مسؤول-في-فتح-ما-تقوم-به-إسرائيل-من-جرائم-يندى-لها-الجبين--1081754325.html

مسؤول في فتح: ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها الجبين

مسؤول في فتح: ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها الجبين

بارك عضو اللجنة التنفيذية في حركة "فتح" السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، عباس زكي، عملية "طوفان الأقصى". 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T13:28+0000

2023-10-07T13:28+0000

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وقال زكي في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الأمر كان متوقعاً، لكن المفاجأة فيه الخدعة والتوقيت".واعتبر زكي أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم يندى لها جبين البشرية مدعومة من معسكر الغرب بدعم الولايات المتحدة الأميركية.وقال: "هذا شعب مخترع، نحن شعب الله المختار والسيادة لنا والآخرين لا قيمة لهم".وأضاف زكي أن الفلسطينيين الآن ينظرون إلى هذا اليوم الذي ليس الباكي فيه فقط فلسطيني، وليس المتألم والمضطهد فقط فلسطيني.ووصف زكي العملية بالذكية، وقال إنها "قد تضع الأمور في مكانها الصحيح".وشدد زكي على أنه يجب على العالم أن يعرف أن الدم الفلسطيني ليس ماءً.وختم: "آن الأوان أن ينظر إلى الشعب الفلسطيني نظرة أن له حقوق، وأن الجانب الإسرائيلي يجب أن يلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وآن الأوان لوقف التحدي والانتقام الذي لا مكان له من الإعراب أمام شعب خلقه الله للشدة".

https://sputnikarabic.ae/20231007/مسؤول-في-حماس-قادرون-على-تغيير-المسار-وفرض-إرادة-وطنية-لدحر-الاحتلال-الإسرائيلي-1081752750.html

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