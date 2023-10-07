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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/مستشار-لدى-البنتاغون-بايدن-صدم-من-عدد-المعارضين-لدعم-أوكرانيا-1081756584.html
مستشار لدى "البنتاغون": بايدن أصيب بالصدمة من عدد المعارضين لدعم أوكرانيا
مستشار لدى "البنتاغون": بايدن أصيب بالصدمة من عدد المعارضين لدعم أوكرانيا
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأمريكي بايدن أصيب بالصدمة من عدد الأشخاص الذين يعارضون دعم أوكرانيا. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T13:58+0000
2023-10-07T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لقد شعرت إدارة البيت الأبيض بالذهول لأن الكثير من الناس كانوا ضد إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن الحزب الجمهوري بدأ يتحدث عن القضايا الداخلية مثل الهجرة والمشاكل الصحية".وأضاف ماكغريغور: "لم يكن أي من هذا ليحدث في أوكرانيا لولا واشنطن، لو لم تكن واشنطن تريد هذا الصراع لما كان موجودا. كل ما كان علينا فعله هو الاستماع إلى ما كان يقوله لنا الروس، وهو: "لن نقبل عضوية أوكرانيا في الناتو".وافق الكونغرس الأمريكي، في نهاية الأسبوع الماضي، على ميزانية مؤقتة دون أن تتضمن الدعم المالي إلى أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231007/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-الطائرات-في-مطارين-أوكرانيين-1081751280.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار لدى "البنتاغون": بايدن أصيب بالصدمة من عدد المعارضين لدعم أوكرانيا

13:58 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 07.10.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأمريكي بايدن أصيب بالصدمة من عدد الأشخاص الذين يعارضون دعم أوكرانيا.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لقد شعرت إدارة البيت الأبيض بالذهول لأن الكثير من الناس كانوا ضد إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن الحزب الجمهوري بدأ يتحدث عن القضايا الداخلية مثل الهجرة والمشاكل الصحية".

وأكد ماكغريغور أن واشنطن هي التي بدأت الصراع في أوكرانيا ولم تستمع لتحذيرات روسيا.

وأضاف ماكغريغور: "لم يكن أي من هذا ليحدث في أوكرانيا لولا واشنطن، لو لم تكن واشنطن تريد هذا الصراع لما كان موجودا. كل ما كان علينا فعله هو الاستماع إلى ما كان يقوله لنا الروس، وهو: "لن نقبل عضوية أوكرانيا في الناتو".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود الطائرات في مطارين أوكرانيين
11:50 GMT
وافق الكونغرس الأمريكي، في نهاية الأسبوع الماضي، على ميزانية مؤقتة دون أن تتضمن الدعم المالي إلى أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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