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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/مسلحو-حماس-يتجولون-في-شوارع-المدينة-الإسرائيلية-ماذا-يحدث-في-سديروت؟-1081762346.html
مسلحو "حماس" يتجولون في شوارع المدينة الإسرائيلية... ماذا يحدث في سديروت؟
مسلحو "حماس" يتجولون في شوارع المدينة الإسرائيلية... ماذا يحدث في سديروت؟
بعد حوالي 10 ساعات من شن الهجوم المفاجئ على إسرائيل، لا يزال مسلحو حركة "حماس" الفلسطينية يتجولون بحرية في شوارع مدينة سديروت قرب قطاع غزة ويخشى أن يكون بعضهم... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T15:33+0000
2023-10-07T15:33+0000
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وقالت كارين ليفي، إحدى سكان المدينة: "لقد أمضيت أكثر من سبع ساعات في الغرفة المحصنة.. المشاعر قاسية، مثل فيلم رعب مع عرض مستمر. هناك عدم يقين بشأن ما يحدث هناك، وما إذا كان قد تم القضاء على الإرهابيين، ومتى يمكننا الخروج، لقد حرصنا على إغلاق كل شيء ونلتزم الصمت قدر الإمكان. الأمر فظيع".وعلق رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي على الأحداث، قائلاً: "نحن هنا مع الجنود. إنهم يقومون بمسح مدينة سديروت، ويدخلون المباني، ويصعدون الدرج، لذلك أقول: إنهم يقومون بعملهم".وأعرب دافيدي عن تخوفه من تواجد مسلحي حماس في كافة أنحاء المدينة، ودعا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم وعدم فتح الأبواب حتى لو طرق أحدهم الباب.وتابع: "على الجميع عدم الاعتقاد بأن الحدث قد انتهى، على الجميع التحصن داخل المنازل. وإبقاء الأبواب مغلقة والنوافذ مغلقة، إذا كان من الممكن الدخول إلى غرفة محصنة وإغلاقها فافعلوا ذلك أيضًا. لا تفتحوا، هذا هو توجيهنا مع الجيش".ومضى رئيس مدينة سديروت، قائلا: "تحدثت مع الجرحى، وأبلغناهم أيضا بما يجب عليهم فعله في حين أننا لا نستطيع إخلائهم".في الساعة 6:30 شنت حركة حماس في غزة هجومًا مزدوجا شمل تسلل المسلحين وإطلاق صواريخ كثيفة حتى منطقة شارون وسط إسرائيل.وقُتل رئيس المجلس الاستيطاني "شعار هنيغيف" خلال تبادل إطلاق النار في مستوطنة "كفار غزة"، كما تسلل المسلحون إلى مقر فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي. وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن عملية "السيوف الحديدية"، وهاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو قطاع غزة، وأعلنت حالة الطوارئ في العمق حتى منطقة غوش دان (وسط).وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة".وأضافت: "تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والإرهابيين. وهناك نداءات يائسة من سكان الجنوب لطلب المساعدة من الجيش. والإرهابيون يتحصنون في المنازل في غلاف غزة مع الرهائن. وتعمل 7 كتائب إسرائيلية على تحرير سكان المستوطنات، كما تم القضاء على 3 خلايا إرهابية بالقرب من السياج".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تم ​​إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة، واختطفت حماس العشرات إلى غزة، واحتجزت العديد من الرهائن، وما زالت تسيطر على العديد من القواعد والمستوطنات. وأصيب أكثر من 900 شخص جراء الصواريخ ويدور حاليا تبادل لإطلاق النار وتتواصل المعارك في (مستوطنتي) سديروت وأوفاكيم".في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".
https://sputnikarabic.ae/20231007/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-100-على-الأقل-وأكثر-من-900-مصاب-1081758356.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن

مسلحو "حماس" يتجولون في شوارع المدينة الإسرائيلية... ماذا يحدث في سديروت؟

15:33 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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بعد حوالي 10 ساعات من شن الهجوم المفاجئ على إسرائيل، لا يزال مسلحو حركة "حماس" الفلسطينية يتجولون بحرية في شوارع مدينة سديروت قرب قطاع غزة ويخشى أن يكون بعضهم داخل مركز الشرطة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت كارين ليفي، إحدى سكان المدينة: "لقد أمضيت أكثر من سبع ساعات في الغرفة المحصنة.. المشاعر قاسية، مثل فيلم رعب مع عرض مستمر. هناك عدم يقين بشأن ما يحدث هناك، وما إذا كان قد تم القضاء على الإرهابيين، ومتى يمكننا الخروج، لقد حرصنا على إغلاق كل شيء ونلتزم الصمت قدر الإمكان. الأمر فظيع".
وعلق رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي على الأحداث، قائلاً: "نحن هنا مع الجنود. إنهم يقومون بمسح مدينة سديروت، ويدخلون المباني، ويصعدون الدرج، لذلك أقول: إنهم يقومون بعملهم".
وأعرب دافيدي عن تخوفه من تواجد مسلحي حماس في كافة أنحاء المدينة، ودعا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم وعدم فتح الأبواب حتى لو طرق أحدهم الباب.
وتابع: "على الجميع عدم الاعتقاد بأن الحدث قد انتهى، على الجميع التحصن داخل المنازل. وإبقاء الأبواب مغلقة والنوافذ مغلقة، إذا كان من الممكن الدخول إلى غرفة محصنة وإغلاقها فافعلوا ذلك أيضًا. لا تفتحوا، هذا هو توجيهنا مع الجيش".
ومضى رئيس مدينة سديروت، قائلا: "تحدثت مع الجرحى، وأبلغناهم أيضا بما يجب عليهم فعله في حين أننا لا نستطيع إخلائهم".
في الساعة 6:30 شنت حركة حماس في غزة هجومًا مزدوجا شمل تسلل المسلحين وإطلاق صواريخ كثيفة حتى منطقة شارون وسط إسرائيل.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
"طوفان الأقصى"... ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل وأكثر من 900 مصاب
14:16 GMT
وقُتل رئيس المجلس الاستيطاني "شعار هنيغيف" خلال تبادل إطلاق النار في مستوطنة "كفار غزة"، كما تسلل المسلحون إلى مقر فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي. وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن عملية "السيوف الحديدية"، وهاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو قطاع غزة، وأعلنت حالة الطوارئ في العمق حتى منطقة غوش دان (وسط).
وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة".
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
"حماس": كل الاحتمالات متوقعة ونحن جاهزون للأسوأ
13:52 GMT
وأضافت: "تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والإرهابيين. وهناك نداءات يائسة من سكان الجنوب لطلب المساعدة من الجيش. والإرهابيون يتحصنون في المنازل في غلاف غزة مع الرهائن. وتعمل 7 كتائب إسرائيلية على تحرير سكان المستوطنات، كما تم القضاء على 3 خلايا إرهابية بالقرب من السياج".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تم ​​إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة، واختطفت حماس العشرات إلى غزة، واحتجزت العديد من الرهائن، وما زالت تسيطر على العديد من القواعد والمستوطنات. وأصيب أكثر من 900 شخص جراء الصواريخ ويدور حاليا تبادل لإطلاق النار وتتواصل المعارك في (مستوطنتي) سديروت وأوفاكيم".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".
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