https://sputnikarabic.ae/20231007/مسيرة-فلسطينية-تدمر-دبابة-ميركافا-إسرائيلية-فيديو--1081747330.html

مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديو

مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديو

نشر الإعلام العسكري التابع لـ"كتائب القسام" مشاهد تدمير دبابة إسرائيلية بواسطة قذيفة أسقطت من مسيرة فلسطينية. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

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وتظهر المشاهد لحظة إسقاط قذيفة من مسيرة فلسطينية تابعة لحركة "حماس" على دبابة عسكرية إسرائيلية من طراز "ميركافا".أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيين داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفًا: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

https://sputnikarabic.ae/20231007/مراسل-سبوتنيك-سقوط-عشرات-القتلى-الإسرائيليين-ولا-معلومات-مؤكدة-حول-عدد-الأسرى-1081746863.html

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