https://sputnikarabic.ae/20231007/مسيرة-فلسطينية-تستهدف-قمة-مرصد-إسرائيلي-فيديو--1081758119.html
مسيرة فلسطينية تستهدف قمة مرصد إسرائيلي... فيديو
مسيرة فلسطينية تستهدف قمة مرصد إسرائيلي... فيديو
استهدفت "كتائب القسام" قمة مرصد إسرائيلي بقذيفة من طائرة مسيرة ضمن عملية "طوفان الأقصى". 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T14:16+0000
2023-10-07T14:16+0000
2023-10-07T14:16+0000
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وتظهر المشاهد لحظة استهداف قبة المرصد الإسرائيلي الذي يحوي على مدفع رشاش بواسطة قذيفة أطلقت من طائرة مسيرة شرقي غزة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".شاهد أيضا: هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديوشاهد أيضا: مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديوشاهد ايضا: مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/لحظة-إلقاء-مسيرة-فلسطينية-قنبلة-على-مجموعة-إسرائيلية-فيديو-1081751849.html
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سبوتنيك عربي
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اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
مسيرة فلسطينية تستهدف قمة مرصد إسرائيلي... فيديو
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استهدفت "كتائب القسام" قمة مرصد إسرائيلي بقذيفة من طائرة مسيرة ضمن عملية "طوفان الأقصى".
وتظهر المشاهد لحظة استهداف قبة المرصد الإسرائيلي الذي يحوي على مدفع رشاش بواسطة قذيفة أطلقت من طائرة مسيرة شرقي غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".