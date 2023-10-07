عربي
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/مسيرة-فلسطينية-تستهدف-قمة-مرصد-إسرائيلي-فيديو--1081758119.html
مسيرة فلسطينية تستهدف قمة مرصد إسرائيلي... فيديو
مسيرة فلسطينية تستهدف قمة مرصد إسرائيلي... فيديو
استهدفت "كتائب القسام" قمة مرصد إسرائيلي بقذيفة من طائرة مسيرة ضمن عملية "طوفان الأقصى". 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T14:16+0000
2023-10-07T14:16+0000
اسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081757717_76:0:769:390_1920x0_80_0_0_2c831da2d1f79be51e74d6c2bca172cf.png
وتظهر المشاهد لحظة استهداف قبة المرصد الإسرائيلي الذي يحوي على مدفع رشاش بواسطة قذيفة أطلقت من طائرة مسيرة شرقي غزة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".شاهد أيضا: هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديوشاهد أيضا: مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديوشاهد ايضا: مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/لحظة-إلقاء-مسيرة-فلسطينية-قنبلة-على-مجموعة-إسرائيلية-فيديو-1081751849.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081757717_163:0:683:390_1920x0_80_0_0_6899fe772121df15f89e1ad5f56c602e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس

مسيرة فلسطينية تستهدف قمة مرصد إسرائيلي... فيديو

14:16 GMT 07.10.2023
© Photo / t.me/qassambrigadesمسيرة فلسطينية تابعة لكتائب القسام تستهدف قمة مرصد إسرائيلي
مسيرة فلسطينية تابعة لكتائب القسام تستهدف قمة مرصد إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Photo / t.me/qassambrigades
تابعنا عبرTelegramNabd
استهدفت "كتائب القسام" قمة مرصد إسرائيلي بقذيفة من طائرة مسيرة ضمن عملية "طوفان الأقصى".
وتظهر المشاهد لحظة استهداف قبة المرصد الإسرائيلي الذي يحوي على مدفع رشاش بواسطة قذيفة أطلقت من طائرة مسيرة شرقي غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
إسقاط قنبلة على مجموعة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
لحظة إلقاء مسيرة فلسطينية قنبلة على مجموعة إسرائيلية... فيديو
12:06 GMT
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
شاهد أيضا: هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو
شاهد أيضا: مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية... فيديو
شاهد ايضا: مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMTاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو13:37 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала