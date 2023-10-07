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مشاهد توثق اقتحام عناصر من "حماس" قواعد عسكرية إسرائيلية... صور وفيديو
مشاهد توثق اقتحام عناصر من "حماس" قواعد عسكرية إسرائيلية... صور وفيديو
تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية مشاهد اقتحام عناصر من "حماس" لقواعد عسكرية إسرائيلية. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:39+0000
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وتوثق المشاهد لحظة اقتحام عناصر "حماس" على قاعدة عسكرية إسرائيلية، والسيطرة عليها. ونشرت "كتائب القسام" صورا لاقتحام عناصرها مستوطنات الغلاف.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم

مشاهد توثق اقتحام عناصر من "حماس" قواعد عسكرية إسرائيلية... صور وفيديو

07:39 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 07:42 GMT 07.10.2023)
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
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تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية مشاهد اقتحام عناصر من "حماس" لقواعد عسكرية إسرائيلية.
وتوثق المشاهد لحظة اقتحام عناصر "حماس" على قاعدة عسكرية إسرائيلية، والسيطرة عليها. ونشرت "كتائب القسام" صورا لاقتحام عناصرها مستوطنات الغلاف.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
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