https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-توثق-وصول-عدد-كبير-من-الأسرى-الإسرائيليين-إلى-قطاع-غزة-صور-وفيديو-1081741605.html
مشاهد توثق وصول عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة... صور وفيديو
مشاهد توثق وصول عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة... صور وفيديو
مشاهد متداولة لجنود إسرائيليين تم أسرهم خلال اقتحام قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس"، المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، صباح اليوم . 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:34+0000
2023-10-07T07:34+0000
2023-10-07T07:34+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وتظهر المشاهد المتداولة بعض الجنود الإسرائيليين داخل قطاع غزة بمركبات قوات حركة "حماس".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مشاهد توثق وصول عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة... صور وفيديو
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مشاهد متداولة لجنود إسرائيليين تم أسرهم خلال اقتحام قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس"، المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، صباح اليوم .
وتظهر المشاهد المتداولة بعض الجنود الإسرائيليين داخل قطاع غزة بمركبات قوات حركة "حماس".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".