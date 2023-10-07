https://sputnikarabic.ae/20231007/مقتل-رئيس-مستوطنة-إسرائيلية-في-تبادل-إطلاق-نار-مع-مسلحين-من-غزة-1081746572.html

مقتل رئيس مستوطنة إسرائيلية في تبادل إطلاق نار مع مسلحين من غزة

مقتل رئيس مستوطنة إسرائيلية في تبادل إطلاق نار مع مسلحين من غزة

تعرض رئيس المجلس الاستيطاني الإسرائيلي "شاعر هنيغف"، أوفير ليبشتاين، اليوم السبت، للقتل خلال اشتباك مع ‏مسلحين في غزة.‏ 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T09:43+0000

2023-10-07T09:43+0000

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وأفاد بيان صادر عن المجلس الإقليمي، أن رئيس المستوطنة أوفير "قتل خلال الهجوم الذي نفذه مسلحون على بلدات المجلس الإقليمي، الواقع في بلدات غلاف غزة".وأضاف البيان أن "أوفير لقي مصرعه أثناء خروجه للدفاع عن البلده خلال هجوم الإرهابيين، وأن إدارة المجلس والموظفين وسكان المجلس جميعهم يتألمون على فقدانه"، وفقا لقناة "i24" الإسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.وقال البيان إن "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات"، مؤكدا إعلان التعبئة في صفوف قواته واستدعاء جنود الاحتياط".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-توثق-وصول-عدد-كبير-من-الأسرى-الإسرائيليين-إلى-قطاع-غزة-صور-وفيديو-1081741605.html

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