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مقتل مدنيين وإصابة آخرين إثر هجوم صاروخي استهدف أحياء في ريف محافظة اللاذقية السورية
مقتل مدنيين وإصابة آخرين إثر هجوم صاروخي استهدف أحياء في ريف محافظة اللاذقية السورية
أفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية السورية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين نتيجة اعتداءات إرهـابية بعدد من القذائف الصاروخية على ريف محافظة اللاذقية. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T14:53+0000
2023-10-07T15:16+0000
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وقال مصدر رسمي في محافظة اللاذقية لـ سبوتنيك": "استشهد مدنيين اثنين، وأصيب أربعة آخرون نتيجة اعتداءات إرهـابية بعدد من القذائف الصاروخية على ريف المحافظة، والقصف الصاروخي استهدف ريف مدينة القرداحة وقرى الرويمية والقطرية وكفرية".وأضاف أن مصدر القصف جاء من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، المحاذيان للحدود التركية.وتابع المصدر أن "إحدى القذائف الصاروخية سقطت على منزل في قرية الرويمية، وأدت لاستشهاد رب المنزل وزوجته، وإصابة ولديه بجراح".وفي السياق نفسه، قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية، جابر عاصي، لـ"سبوتنيك": "تضرر الشبكة الكهربائية في المحافظة بسبب سقوط قذائف صاروخية على محطة الكهرباء الواقعة بين قريتي "تلا" و"كفرية" في ريف اللاذقية الشمالي".وأضاف: "فرق الدفاع المدني والورشات الفنية وصلت إلى موقع سقوط الصاروخ وباشرت إصلاح الأضرار على الفور".
https://sputnikarabic.ae/20231006/تشييع-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-على-حفل-تخريج-الكلية-الحربية-في-محافظة-حمص-1081722308.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مقتل مدنيين وإصابة آخرين إثر هجوم صاروخي استهدف أحياء في ريف محافظة اللاذقية السورية

14:53 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 15:16 GMT 07.10.2023)
© Sputnik . Ali Hashemمقتل مدنيين وإصابة آخرين بهجوم صاروخي استهدف أحياء مدينة اللاذقية
مقتل مدنيين وإصابة آخرين بهجوم صاروخي استهدف أحياء مدينة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية السورية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين نتيجة اعتداءات إرهـابية بعدد من القذائف الصاروخية على ريف محافظة اللاذقية.
وقال مصدر رسمي في محافظة اللاذقية لـ سبوتنيك": "استشهد مدنيين اثنين، وأصيب أربعة آخرون نتيجة اعتداءات إرهـابية بعدد من القذائف الصاروخية على ريف المحافظة، والقصف الصاروخي استهدف ريف مدينة القرداحة وقرى الرويمية والقطرية وكفرية".
وأضاف أن مصدر القصف جاء من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، المحاذيان للحدود التركية.
تشيع ضحايا الهجوم الإرهابي على حفل تخريج الكلية الحربية بمحافظة حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي على حفل تخريج "الكلية الحربية" في محافظة حمص
أمس, 14:27 GMT
وتابع المصدر أن "إحدى القذائف الصاروخية سقطت على منزل في قرية الرويمية، وأدت لاستشهاد رب المنزل وزوجته، وإصابة ولديه بجراح".
وفي السياق نفسه، قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية، جابر عاصي، لـ"سبوتنيك": "تضرر الشبكة الكهربائية في المحافظة بسبب سقوط قذائف صاروخية على محطة الكهرباء الواقعة بين قريتي "تلا" و"كفرية" في ريف اللاذقية الشمالي".
وأضاف: "فرق الدفاع المدني والورشات الفنية وصلت إلى موقع سقوط الصاروخ وباشرت إصلاح الأضرار على الفور".
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