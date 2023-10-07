https://sputnikarabic.ae/20231007/نتنياهو-حماس-شنت-هجوما-قاتلا-مفاجئا-ضد-إسرائيل-وستدفع-ثمنا-غير-مسبوق-1081745762.html

نتنياهو: حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد إسرائيل وستدفع ثمنا غير مسبوق

نتنياهو: حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد إسرائيل وستدفع ثمنا غير مسبوق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، في أول تعليق له على الهجمات المستمرة بين حماس وإسرائيل، إن بلاده في حالة حرب. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T09:21+0000

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وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "لسنا في عملية"، مضيفًا أن "حماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها". وتوعد حماس بدفع ثمنا غير مسبوق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن "مقاتلي حركة حماس يسيطرون على عدة بلدات جنوبي البلاد".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، "بمقتل 5 أشخاص وإصابة 200 آخرين جراء العملية العسكرية التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية بوقت مبكر صباح اليوم وشملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهتها، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المفاومة الإسلامية "حمــاس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".ودعا هرتسوغ، عبر حسابه على "إكس"، "الجميع إلى الانصياع لتعليمات الجيش وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين".بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.

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