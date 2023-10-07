https://sputnikarabic.ae/20231007/نتنياهو-هدفنا-الأول-تطهير-المناطق-التي-تسلل-المسلحون-إليها-ومن-ثم-الرد-1081752588.html

نتنياهو: هدفنا الأول تطهير المناطق التي تسلل المسلحون إليها ومن ثم الرد

نتنياهو: هدفنا الأول تطهير المناطق التي تسلل المسلحون إليها ومن ثم الرد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن "الهدف الأول هو تطهير المناطق التي تسلل المسلحون إليها، ومن ثم الرد". 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T12:27+0000

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وقال نتنياهو، خلال اجتماع طارئ للكابينيت: "نحن في حالة حرب، وفي الحرب نحتاج إلى الحفاظ على رباطة الجأش"، داعيًا "جميع المواطنين الإسرائيليين إلى الاتحاد من أجل تحقيق هدفنا الأسمى وسوف ننتصر في الحرب".وأضاف: أن "الهدف الأول هو تطهير المنطقة التي تسلل منها العدو واستعادة الأمن والسلام، والهدف الثاني، هو تحميل العدو ثمنا باهظا، والهدف الثالث تحصين الساحات الأخرى حتى لا يخطئ أحد بالدخول في هذه الحرب".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفًا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حمــاس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.

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