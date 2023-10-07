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https://sputnikarabic.ae/20231007/نواب-البرلمان-الإيراني-يهتفون-الموت-لإسرائيل-بعد-عملية-طوفان-الأقصى-فيديو-1081750529.html
نواب البرلمان الإيراني يهتفون "الموت لإسرائيل" بعد عملية "طوفان الأقصى"... فيديو
نواب البرلمان الإيراني يهتفون "الموت لإسرائيل" بعد عملية "طوفان الأقصى"... فيديو
هتف نواب البرلمان الإيراني، اليوم السبت، ضد إسرائيل، بعد إعلان حركة "حماس" الفلسطينية عملية ‏‏"طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".‏ 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T11:28+0000
2023-10-07T11:28+0000
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وردد النواب داخل قاعة البرلمان "الموت لإسرائيل"، كما أعلنوا عن دعمهم لعملية "طوفان الأقصى".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".وتابع: "إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران، هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات".كما حث قائد "كتائب القسام" الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرك وتلبية النداء، مؤكدًا أن "الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن".ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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نادي الفيديو, إسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم
نادي الفيديو, إسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم

نواب البرلمان الإيراني يهتفون "الموت لإسرائيل" بعد عملية "طوفان الأقصى"... فيديو

11:28 GMT 07.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
البرلمان الإيراني
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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هتف نواب البرلمان الإيراني، اليوم السبت، ضد إسرائيل، بعد إعلان حركة "حماس" الفلسطينية عملية ‏‏"طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".‏
وردد النواب داخل قاعة البرلمان "الموت لإسرائيل"، كما أعلنوا عن دعمهم لعملية "طوفان الأقصى".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".
وتابع: "إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران، هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات".
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
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كما حث قائد "كتائب القسام" الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرك وتلبية النداء، مؤكدًا أن "الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن".
ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو11:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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