https://sputnikarabic.ae/20231007/هلع-ورعب-داخل-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-فيديو--1081742343.html
هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو
هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو
تداول إسرائيليون مشاهد توثق حدوث هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد صباح اليوم. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:38+0000
2023-10-07T07:38+0000
2023-10-07T07:38+0000
العالم العربي
نادي الفيديو
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ويسمع في الفيديو دوي أصوات أجهزة الإنذار وحالة من الهلع تصيب المسافرين في أروقة المطار.بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت المصور وهو يقول إن السلطات أدخلت المسافرين إلى بناء المطار، الذي ازدحم بالمسافرين.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".شاهد أيضا: لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديوشاهد أيضا: المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, نادي الفيديو
العالم العربي, نادي الفيديو
هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو
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تداول إسرائيليون مشاهد توثق حدوث هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد صباح اليوم.
ويسمع في الفيديو دوي أصوات أجهزة الإنذار وحالة من الهلع تصيب المسافرين في أروقة المطار.
بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت المصور وهو يقول إن السلطات أدخلت المسافرين إلى بناء المطار، الذي ازدحم بالمسافرين.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة
"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".