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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/هلع-ورعب-داخل-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-فيديو--1081742343.html
هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو
هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو
تداول إسرائيليون مشاهد توثق حدوث هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد صباح اليوم. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:38+0000
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ويسمع في الفيديو دوي أصوات أجهزة الإنذار وحالة من الهلع تصيب المسافرين في أروقة المطار.بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت المصور وهو يقول إن السلطات أدخلت المسافرين إلى بناء المطار، الذي ازدحم بالمسافرين.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".شاهد أيضا: لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديوشاهد أيضا: المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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العالم العربي, نادي الفيديو
العالم العربي, نادي الفيديو

هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو

07:38 GMT 07.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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تداول إسرائيليون مشاهد توثق حدوث هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد صباح اليوم.
ويسمع في الفيديو دوي أصوات أجهزة الإنذار وحالة من الهلع تصيب المسافرين في أروقة المطار.
بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت المصور وهو يقول إن السلطات أدخلت المسافرين إلى بناء المطار، الذي ازدحم بالمسافرين.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.

اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
06:26 GMT
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
شاهد أيضا: لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديو
شاهد أيضا: المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو06:26 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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