https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-يوعز-بوقف-تزويد-غزة-بالكهرباء-1081766754.html
وزير الطاقة الإسرائيلي يوعز بوقف تزويد غزة بالكهرباء
وزير الطاقة الإسرائيلي يوعز بوقف تزويد غزة بالكهرباء
أوعز وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وسط مخاوف فلسطينية من توقف العمل داخل مستشفيات القطاع التي تواصل... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T17:42+0000
2023-10-07T17:42+0000
2023-10-07T17:58+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "وقع وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس على أمر يأمر شركة الكهرباء بوقف تزويد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بالكهرباء".جاء ذلك على وقع عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، باتجاه العمق الإسرائيلي في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، كما قتلت خلالها العشرات وأسرت آخرين إلى قطاع غزة، فيما لا تزال المعارك دائرة في 22 بؤرة داخل المستوطنات.وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من ألف، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.في المقابل، ردت إسرائيل بإطلاق عملية عسكرية واسعة سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حربا"، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".ومن شأن قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، التسبب في وقف عمل المستشفيات التي تواصل استقبال الجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20231007/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-100-على-الأقل-وأكثر-من-900-مصاب-1081758356.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم
وزير الطاقة الإسرائيلي يوعز بوقف تزويد غزة بالكهرباء
17:42 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 17:58 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
أوعز وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وسط مخاوف فلسطينية من توقف العمل داخل مستشفيات القطاع التي تواصل استقبال الجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "وقع وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس على أمر يأمر شركة الكهرباء بوقف تزويد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بالكهرباء".
جاء ذلك على وقع عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، باتجاه العمق الإسرائيلي في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، كما قتلت خلالها العشرات وأسرت آخرين إلى قطاع غزة، فيما لا تزال المعارك دائرة في 22 بؤرة داخل المستوطنات.
وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من ألف، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.
في المقابل، ردت إسرائيل بإطلاق عملية عسكرية واسعة سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حربا"، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".
ومن شأن قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، التسبب في وقف عمل المستشفيات التي تواصل استقبال الجرحى.