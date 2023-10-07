https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-فلسطيني-لـسبوتنيك-مصر-حاضرة-لاحتواء-الموقف-ونطالب-بتدخل-دولي-فوري-لحماية-غزة--1081752270.html

وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مصر حاضرة لاحتواء الموقف ونطالب بتدخل دولي فوري لحماية غزة

وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مصر حاضرة لاحتواء الموقف ونطالب بتدخل دولي فوري لحماية غزة

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين، إن ما حدث في قطاع غزة كان نتاجا طبيعيًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وانسداد الأفق السياسي بإزاحة... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

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2023-10-07T12:29+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه من الواضح الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وحقه في بيئة مقاومة للاحتلال، معتبرًا أن تفجر الأوضاع في القطاع اليوم نتاج الانسداد السياسي.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.

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