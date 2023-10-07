https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-فلسطيني-لـسبوتنيك-مصر-حاضرة-لاحتواء-الموقف-ونطالب-بتدخل-دولي-فوري-لحماية-غزة--1081752270.html
وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مصر حاضرة لاحتواء الموقف ونطالب بتدخل دولي فوري لحماية غزة
وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مصر حاضرة لاحتواء الموقف ونطالب بتدخل دولي فوري لحماية غزة
قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين، إن ما حدث في قطاع غزة كان نتاجا طبيعيًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وانسداد الأفق السياسي بإزاحة... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه من الواضح الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وحقه في بيئة مقاومة للاحتلال، معتبرًا أن تفجر الأوضاع في القطاع اليوم نتاج الانسداد السياسي.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مصر حاضرة لاحتواء الموقف ونطالب بتدخل دولي فوري لحماية غزة
12:29 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين، إن ما حدث في قطاع غزة كان نتاجا طبيعيًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وانسداد الأفق السياسي بإزاحة حكومة نتنياهو حل الدولتين المعترف به دوليا جانبًا، ومنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاولة فرض إجراءات أحادية الجانب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه من الواضح الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وحقه في بيئة مقاومة للاحتلال، معتبرًا أن تفجر الأوضاع في القطاع اليوم نتاج الانسداد السياسي.
وحذر الوزير الفلسطيني من مغبة التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة، والشعور بالقلق من التحضير لاجتياح القطاع وتدمير بنيته التحتية والاقتصادية والاجتماعية، ودعا العالم للتدخل الفوري ووقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد مجدلاني وجود تحركات مصرية لوقف التصعيد، حيث دائما ما تتدخل مصر لاحتواء الموقف في قطاع غزة، ويكون لها دور في أي عملية سياسية، معربًا عن أمله في بدء الأشقاء المصريين التحرك السياسي على المستويات كافة لوقف العدوان.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة
"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
من جهته، شن الجيش الإسرائيلي، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب
"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.