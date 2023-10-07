https://sputnikarabic.ae/20231007/-حزب-الله-نواكب-التطورات-على-الساحة-الفلسطينية-عن-كثب-ونتابع-الأوضاع-الميدانية-مع-القيادة-1081745531.html

"حزب الله": نواكب التطورات على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب ونتابع الأوضاع الميدانية مع القيادة

"حزب الله": نواكب التطورات على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب ونتابع الأوضاع الميدانية مع القيادة

اعتبر "حزب الله" اللبناني في أول تعليق له على عملية "طوفان القدس" أن "هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T09:16+0000

2023-10-07T09:16+0000

2023-10-07T09:16+0000

اسرائيل

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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وأضاف أن هذه العملية هي "تأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال ‏ورسالة إلى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين إلى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير".وأشار إلى أن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييما متواصلا للأحداث وسير العمليات ولذا ندعو ‏حكومة العدو الصهيوني إلى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة ‏الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال".وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر 5000 آلاف نحو مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، وقال إنه "بدءًا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني".ورأى الضيف: "اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة"، ووجّه دعوة إلى أهالي القدس "لطرد المحتل وهدم الجدران، ودعوة لأهالي الداخل والنقب والجليل والمثلث "لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام المحتلين".وتوجه الضيف لحركات "المقاومة" في المنطقة، قائلا: "يا أخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع مقاومة أهلكم في فلسطين، آن الأوان لأن تتحد المقاومة العربية، ندعو للنفير نحو فلسطين، انتهى زمن المراهنات ويجب كنس الاحتلال".وختم: "يا شعبنا في كل الدول العربية والإسلامية ابدأوا الزحف الآن وليس غدا واقتحموا الحدود والسدود".واستيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية واسعة، صباح اليوم السبت، داخل غلاف غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-توثق-اقتحام-عناصر-من-حماس-قواعد-عسكرية-إسرائيلية-صور-وفيديو-1081742722.html

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