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198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 مواطناً وجرح 1610 بشظايا وصواريخ الطائرات الإسرائيلية الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T17:12+0000
2023-10-07T17:12+0000
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ودعت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطينيين إلى التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم، وبدورها دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، لإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم، معلنة حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الضفة الغربية، وأكدت الكيلة أن المستشفيات جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة إثر القصف الذي يشنه الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي، ردا على عملية "طوفان الأقصى".وما زالت الطائرات الإسرائيلية تشن غارات حربية على مناطق مختلفة من القطاع، فقد قصفت منزلاً في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت بستة صواريخ موقعاً في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دماراً بمنازل المواطنين المجاورة.وشنت الطائرات الإسرائيلية غارتين إحداها على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، أدت إلى وقوع قتيل وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بالخطيرة، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أراضي زراعية بعشرات الصواريخ الارتجاجية في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة وشماله، وألحقت أضراراً بمنازل المواطنين القريبة من الاستهداف.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

17:12 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 مواطناً وجرح 1610 بشظايا وصواريخ الطائرات الإسرائيلية الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
ودعت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطينيين إلى التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم، وبدورها دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، لإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم، معلنة حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الضفة الغربية، وأكدت الكيلة أن المستشفيات جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة إثر القصف الذي يشنه الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي، ردا على عملية "طوفان الأقصى".
© Sputnik . Ajwad Jradat198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
198 قتيل و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وما زالت الطائرات الإسرائيلية تشن غارات حربية على مناطق مختلفة من القطاع، فقد قصفت منزلاً في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت بستة صواريخ موقعاً في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دماراً بمنازل المواطنين المجاورة.
© Sputnik . Ajwad Jradat198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
198 قتيل و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارتين إحداها على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، أدت إلى وقوع قتيل وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بالخطيرة، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أراضي زراعية بعشرات الصواريخ الارتجاجية في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة وشماله، وألحقت أضراراً بمنازل المواطنين القريبة من الاستهداف.
© Sputnik . Ajwad Jradat198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
198 قتيل و1610جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو15:19 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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