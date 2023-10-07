https://sputnikarabic.ae/20231007/200-قتيل-إسرائيلي-وغالانت-سنغير-وجه-الواقع-في-غزة-1081768521.html

200 قتيل إسرائيلي.. وغالانت: سنغير وجه الواقع في غزة

200 قتيل إسرائيلي.. وغالانت: سنغير وجه الواقع في غزة

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين في أكبر عملية تسلل فلسطينية داخل المستوطنات إلى 200، فيما بلغ عدد الحرجى 1100 بينهم العشرات في حالة حرجة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T18:40+0000

2023-10-07T18:40+0000

2023-10-07T18:42+0000

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وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "قُتل ما لا يقل عن 200 إسرائيلي وجُرح 1100 إسرائيلي منذ بداية القتال".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريح نقلته هيئة البث الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، معلقا على هجوم حماس المفاجئ: "ما كان ليس هو ما سيكون. سنغير وجه الواقع في غزة لسنوات من الآن".في سياق متصل، نقلت هيئة البث عن مصدر أمني لم تسمه أن "مفاوضات جارية الآن مع مقاتلي حماس الذين يحتجزون رهائن في مستوطنة بيري".وأضاف المصدر أن "مسلحا فلسطينيا واحدا على الأقل يتواجد في مركز شرطة سديروت وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية بتضييق الخناق عليه".وتابع: "تشير التقديرات إلى أن هناك المزيد من الإرهابيين في إسرائيل".وصباح اليوم السبت، شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على الجنوب والوسط، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية. وتمكنت حركة حماس من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأطلق حماس وابلا من الصواريخ في وقت سابق مساء السبت على مناطق وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة في ريشون لتسيون، وإصابة مباشرة لمبنى في تل أبيب.في المقابل، ردت إسرائيل بإطلاق عملية عسكرية واسعة سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حربا"، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".

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