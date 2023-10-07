200 قتيل إسرائيلي.. وغالانت: سنغير وجه الواقع في غزة
18:40 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 18:42 GMT 07.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين في أكبر عملية تسلل فلسطينية داخل المستوطنات إلى 200، فيما بلغ عدد الحرجى 1100 بينهم العشرات في حالة حرجة.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "قُتل ما لا يقل عن 200 إسرائيلي وجُرح 1100 إسرائيلي منذ بداية القتال".
לפחות 200 נרצחים ו-1100 פצועים ישראלים מתחילת הלחימה pic.twitter.com/ipq30V81JU— החדשות - N12 (@N12News) October 7, 2023
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريح نقلته هيئة البث الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، معلقا على هجوم حماس المفاجئ: "ما كان ليس هو ما سيكون. سنغير وجه الواقع في غزة لسنوات من الآن".
في سياق متصل، نقلت هيئة البث عن مصدر أمني لم تسمه أن "مفاوضات جارية الآن مع مقاتلي حماس الذين يحتجزون رهائن في مستوطنة بيري".
وأضاف المصدر أن "مسلحا فلسطينيا واحدا على الأقل يتواجد في مركز شرطة سديروت وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية بتضييق الخناق عليه".
وتابع: "تشير التقديرات إلى أن هناك المزيد من الإرهابيين في إسرائيل".
ישראל במלחמה | תמונת מצב: גורם ביטחוני מסר כי נכון לעכשיו ישנו אירוע מחבלים בבארי, מתנהל משא ומתן עם מחבלים שמחזיקים בני ערובה באופקים - וישנו מחבל אחד לפחות בתחנת המשטרה בשדרות כאשר הכוחות סוגרים עליו. ההערכה היא כי ישנם עוד מחבלים בשטח ישראל@SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2023
وصباح اليوم السبت، شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على الجنوب والوسط، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة حماس من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأطلق حماس وابلا من الصواريخ في وقت سابق مساء السبت على مناطق وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة في ريشون لتسيون، وإصابة مباشرة لمبنى في تل أبيب.
מטח כבד למרכז הארץ: שני פצועים קשה בנפילה בראשון לציון, פגיעה ישירה במבנה בתל אביב, נפילות גם בבת ים וגבעתיים@hadasgrinberg @yonatanraveh11— כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2023
צילום: אנשי הדממה pic.twitter.com/4jZYn80F3R
في المقابل، ردت إسرائيل بإطلاق عملية عسكرية واسعة سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حربا"، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".