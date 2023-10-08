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https://sputnikarabic.ae/20231008/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-قذائف-من-جنوب-لبنان-باتجاه-إسرائيل---عاجل-1081777130.html
إطلاق قذائف من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
إطلاق قذائف من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بإطلاق قذائف مدفعية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية على القصف. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T04:42+0000
2023-10-08T05:02+0000
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من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تبادل القصف المدفعي مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي على "استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل". وأصاب القصف الإسرائيلي محيط كفرشوبا في جنوب لبنان، فيما أصدرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق جنوب لبنان ردا على إطلاق 4 قذائف على موقع "رويسات العلم" في بلدة كفرشوبا.وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد عدة غارات على وسط قطاع غزة، حيث اكد شاهد عيان لمراسل سبوتنيك استهدف المروحيات الإسرائيلية برجا سكنيا وسط قطاع غزة يحوي 14 طابقا، كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع غرب قطاع غزة.يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 24 ساعة على عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية حيث دوت صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل في وقت شن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين حسب وزارة الصحة الفلسطينية 232 قتيل و1700 جريح في حين قتل 300 إسرائيلي وأصيب اكثر من 1590 في العملية النوعية التي نفذتها كتائب القسام باقتحامها المستوطنات الواقعة في غلاف غزة صباح امس السبت.وأعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231008/بريطانيا-بصدد-مناقشة-إجراءات-دعم-إسرائيل-مع-الشركاء-الدوليين-1081776804.html
https://sputnikarabic.ae/20231008/إسرائيل-تشن-غارات-جوية-وبحرية-على-قطاع-غزة-والمقاومة-الفلسطينية-ترد-بإطلاق-صواريخ-1081776414.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إطلاق قذائف من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

04:42 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 05:02 GMT 08.10.2023)
© AFP 2023 / Joseph Eidعلم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023.
علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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يتبع
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بإطلاق قذائف مدفعية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية على القصف.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تبادل القصف المدفعي مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي على "استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل".
وأصاب القصف الإسرائيلي محيط كفرشوبا في جنوب لبنان، فيما أصدرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
بريطانيا بصدد مناقشة إجراءات دعم إسرائيل مع الشركاء الدوليين
04:35 GMT
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق جنوب لبنان ردا على إطلاق 4 قذائف على موقع "رويسات العلم" في بلدة كفرشوبا.
وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد عدة غارات على وسط قطاع غزة، حيث اكد شاهد عيان لمراسل سبوتنيك استهدف المروحيات الإسرائيلية برجا سكنيا وسط قطاع غزة يحوي 14 طابقا، كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع غرب قطاع غزة.
يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 24 ساعة على عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية حيث دوت صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل في وقت شن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة.
التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
إسرائيل تشن غارات جوية وبحرية على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية ترد بإطلاق الصواريخ
02:28 GMT
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين حسب وزارة الصحة الفلسطينية 232 قتيل و1700 جريح في حين قتل 300 إسرائيلي وأصيب اكثر من 1590 في العملية النوعية التي نفذتها كتائب القسام باقتحامها المستوطنات الواقعة في غلاف غزة صباح امس السبت.
وأعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.
وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.
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