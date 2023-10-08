https://sputnikarabic.ae/20231008/إسرائيل-تشن-غارات-جوية-وبحرية-على-قطاع-غزة-والمقاومة-الفلسطينية-ترد-بإطلاق-صواريخ-1081776414.html
إسرائيل تشن غارات جوية وبحرية على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية ترد بإطلاق صواريخ
إسرائيل تشن غارات جوية وبحرية على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية ترد بإطلاق صواريخ
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمرت منزلا فوق رؤوس ساكنيه، في مدينة رفح جنوبي القطاع. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T02:28+0000
2023-10-08T02:28+0000
2023-10-08T02:28+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081772438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1f44d4e35dba4301c0110a45557d4a9.jpg
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان نقلته "سبوتنيك"، "إنَّ طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تبذل جهودا كبيرة في إخلاء عدد من الشهداء والجرحى بمدينة رفح".وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف بصاروخ حربي واحد، منزل عائلة أبو قوطة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أدى لتدميره على رؤوس قاطنيه، وقالت مصادر طبية، إن 12 مواطناً قتلوا وأصيب أكثر من 17 آخرين بجروحٍ متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح، وقد تضرر بشكل كبير عدد من البيوت الملاصقة للمنزل المستهدف.وقصفت زوارق بحرية إسرائيلية، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة، وسمع دوي انفجارات ضخمة ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين خاصة الأطفال، وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية قصفت مسجدين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه، وقصفت 7 منازل في مناطق مختلفة من القطاع.وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ النيران اشتعلت بمقر الشرطة في سديروت وسمع دوي اشتباكات في المكان، ويشار إلى أنَّ حصيلة القتلى في القطاع وصلت إلى أكثر من 300 قتيل و1697جريحاً منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة والمتواصلة على قطاع غزة.في سياق متصل، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن بلاده تنظر إلى حركة حماس على أنها منظمة" إرهابية" ، وستتعامل معها على هذا النحو، وذلك في ضوء الهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل.وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة إسرائيل في هذا الوقت الحرج، بما في ذلك من خلال التبادل الوثيق للمعلومات الاستخبارية".
https://sputnikarabic.ae/20231008/نتنياهو-تم-القضاء-على-غالبية-قوات-حماس-التي-تسللت-إلى-إسرائيل-1081775962.html
https://sputnikarabic.ae/20231007/روسيا-تدعو-إسرائيل-وفلسطين-لخفض-التصعيد-1081749462.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081772438_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_88a92e1c1cbe916cc4664e336351a0ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
إسرائيل تشن غارات جوية وبحرية على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية ترد بإطلاق صواريخ
تابعنا عبر
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمرت منزلا فوق رؤوس ساكنيه، في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان نقلته "سبوتنيك"، "إنَّ طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تبذل جهودا كبيرة في إخلاء عدد من الشهداء والجرحى بمدينة رفح".
وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف بصاروخ حربي واحد، منزل عائلة أبو قوطة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أدى لتدميره على رؤوس قاطنيه، وقالت مصادر طبية، إن 12 مواطناً قتلوا وأصيب أكثر من 17 آخرين بجروحٍ متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح، وقد تضرر بشكل كبير عدد من البيوت الملاصقة للمنزل المستهدف.
وقصفت زوارق بحرية إسرائيلية، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة
، وسمع دوي انفجارات ضخمة ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين خاصة الأطفال، وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية قصفت مسجدين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه، وقصفت 7 منازل في مناطق مختلفة من القطاع.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ النيران اشتعلت بمقر الشرطة في سديروت وسمع دوي اشتباكات في المكان، ويشار إلى أنَّ حصيلة القتلى في القطاع
وصلت إلى أكثر من 300 قتيل و1697جريحاً منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة والمتواصلة على قطاع غزة.
في سياق متصل، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن بلاده تنظر إلى حركة حماس على أنها منظمة" إرهابية" ، وستتعامل معها على هذا النحو، وذلك في ضوء الهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل.
وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة إسرائيل في هذا الوقت الحرج، بما في ذلك من خلال التبادل الوثيق للمعلومات الاستخبارية".