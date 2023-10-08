https://sputnikarabic.ae/20231008/إسرائيل-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-الحكومة-اللبنانية-بعد-هجوم-حزب-الله-1081799458.html
إسرائيل توجه رسالة عاجلة إلى الحكومة اللبنانية بعد هجوم "حزب الله"
إسرائيل توجه رسالة عاجلة إلى الحكومة اللبنانية بعد هجوم "حزب الله"
طالبت إسرائيل، اليوم الأحد، بإبلاغ الحكومة اللبنانية بأنها ستتحمل مسؤولية أي هجوم لـ"حزب الله" على إسرائيل. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T15:13+0000
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، قال إن بلاده، طلبت، من دول عدة، إبلاغ حكومة لبنان أننا سنحملها مسؤولية أي هجوم على إسرائيل، مشيرا إلى دعم الحزب لعملية "طوفان الأقصى" التي تنفذها فصائل المقاومة في قطاع غزة.وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية.بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/حزب-الله-يعيد-نصب-خيمة-جنوبي-لبنان-بعد-تعرضها-لقصف-إسرائيلي-1081796936.html
https://sputnikarabic.ae/20231008/خبيرة-إذا-تدخل-حزب-الله-في-العملية-الفلسطينية-قد-يتوقف-ملف-النفط-في-لبنان-1081784088.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل توجه رسالة عاجلة إلى الحكومة اللبنانية بعد هجوم "حزب الله"
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طالبت إسرائيل، اليوم الأحد، بإبلاغ الحكومة اللبنانية بأنها ستتحمل مسؤولية أي هجوم لـ"حزب الله" على إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، قال إن بلاده، طلبت، من دول عدة
، إبلاغ حكومة لبنان أننا سنحملها مسؤولية أي هجوم على إسرائيل، مشيرا إلى دعم الحزب لعملية "طوفان الأقصى" التي تنفذها فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وقصف "حزب الله" اللبناني، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي
عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.
فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".
من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من البلدات اللبنانية
بالدبابات والمدفعية.
بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق
، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.