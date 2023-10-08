عربي
اليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-ألماني-البيت-الأبيض-قد-يضغط-على-زيلينسكي-من-أجل-التوصل-إلى-تسوية--1081798059.html
إعلام ألماني: البيت الأبيض قد يضغط على زيلينسكي من أجل التوصل إلى تسوية
إعلام ألماني: البيت الأبيض قد يضغط على زيلينسكي من أجل التوصل إلى تسوية
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه ليس من المربح للبيت الأبيض إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، لذلك سيبذل قصارى جهده لحث... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T14:24+0000
2023-10-08T14:24+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
ووفقا لتلك الوسائل: "حتى الخريف المقبل، سيحاول الأمريكيون إيجاد حل لهذا الصراع بطريقة أو بأخرى. لن يرغب بايدن في الذهاب إلى الانتخابات وخلفه صراع لم يتم حله".وقال، موريتز جاتمان، مراسل مجلة "شتيرن" لقناة " فينيكس" الألمانية: "أعتقد أن الأمريكيين سيصرون في الشتاء أو أوائل العام المقبل على أن يكون زيلينسكي مستعدًا لتقديم تنازلات".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بعد حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها لن تنظر في مقترحات لوقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-هجوم-معاكس-قد-ينفذه-الجيش-الروسي-1081794487.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

إعلام ألماني: البيت الأبيض قد يضغط على زيلينسكي من أجل التوصل إلى تسوية

14:24 GMT 08.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه ليس من المربح للبيت الأبيض إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، لذلك سيبذل قصارى جهده لحث فلاديمير زيلينسكي على التسوية لإنهاء الأعمال القتالية.
ووفقا لتلك الوسائل: "حتى الخريف المقبل، سيحاول الأمريكيون إيجاد حل لهذا الصراع بطريقة أو بأخرى. لن يرغب بايدن في الذهاب إلى الانتخابات وخلفه صراع لم يتم حله".

وتابعت أن شعب أوكرانيا يفكر بشكل متزايد في عواقب هذه المواجهة، ويعتقد أنه قد يكون من الأفضل التنازل عن الأرض لاستعادة السلام.

قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يتحدث عن "هجوم معاكس" قد ينفذه الجيش الروسي
12:56 GMT
وقال، موريتز جاتمان، مراسل مجلة "شتيرن" لقناة " فينيكس" الألمانية: "أعتقد أن الأمريكيين سيصرون في الشتاء أو أوائل العام المقبل على أن يكون زيلينسكي مستعدًا لتقديم تنازلات".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بعد حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها لن تنظر في مقترحات لوقف إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو14:20 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала