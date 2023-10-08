https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-ألماني-البيت-الأبيض-قد-يضغط-على-زيلينسكي-من-أجل-التوصل-إلى-تسوية--1081798059.html
إعلام ألماني: البيت الأبيض قد يضغط على زيلينسكي من أجل التوصل إلى تسوية
إعلام ألماني: البيت الأبيض قد يضغط على زيلينسكي من أجل التوصل إلى تسوية
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه ليس من المربح للبيت الأبيض إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، لذلك سيبذل قصارى جهده لحث... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T14:24+0000
2023-10-08T14:24+0000
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ووفقا لتلك الوسائل: "حتى الخريف المقبل، سيحاول الأمريكيون إيجاد حل لهذا الصراع بطريقة أو بأخرى. لن يرغب بايدن في الذهاب إلى الانتخابات وخلفه صراع لم يتم حله".وقال، موريتز جاتمان، مراسل مجلة "شتيرن" لقناة " فينيكس" الألمانية: "أعتقد أن الأمريكيين سيصرون في الشتاء أو أوائل العام المقبل على أن يكون زيلينسكي مستعدًا لتقديم تنازلات".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بعد حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها لن تنظر في مقترحات لوقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-هجوم-معاكس-قد-ينفذه-الجيش-الروسي-1081794487.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
إعلام ألماني: البيت الأبيض قد يضغط على زيلينسكي من أجل التوصل إلى تسوية
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أفادت وسائل إعلام غربية بأنه ليس من المربح للبيت الأبيض إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، لذلك سيبذل قصارى جهده لحث فلاديمير زيلينسكي على التسوية لإنهاء الأعمال القتالية.
ووفقا لتلك الوسائل: "حتى الخريف المقبل، سيحاول الأمريكيون إيجاد حل لهذا الصراع بطريقة أو بأخرى. لن يرغب بايدن في الذهاب إلى الانتخابات وخلفه صراع لم يتم حله".
وتابعت أن شعب أوكرانيا يفكر بشكل متزايد في عواقب هذه المواجهة، ويعتقد أنه قد يكون من الأفضل التنازل عن الأرض لاستعادة السلام.
وقال، موريتز جاتمان، مراسل مجلة "شتيرن" لقناة " فينيكس" الألمانية: "أعتقد أن الأمريكيين سيصرون في الشتاء أو أوائل العام المقبل على أن يكون زيلينسكي مستعدًا لتقديم تنازلات".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بعد حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها لن تنظر في مقترحات لوقف إطلاق النار.