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https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-انتقادات-بايدن-لبوتين-تزيد-من-سلطة-الزعيم-الروسي-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1081776969.html
إعلام: انتقادات بايدن لبوتين تزيد من سلطة الزعيم الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: انتقادات بايدن لبوتين تزيد من سلطة الزعيم الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية
صرّح الصحفي الأمريكي جون فارولي، أن انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تزيد من سلطة الزعيم الروسي بين المواطنين الأمريكيين. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T04:40+0000
2023-10-08T04:40+0000
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وقال فارولي: "تم تقويض مصداقية بايدن بالنسبة للكثيرين، ما أدى إلى سيناريو متناقض يمكن أن يؤدي فيه انتقاده لبوتين، إلى تعزيز سلطة الزعيم الروسي عن غير قصد".وأشار إلى أن "تصريحات بايدن، بأن بوتين "شرير" تجعل الأميركيين يعتقدون أن "الرجل السيئ" الحقيقي ليس في الكرملين، بل في البيت الأبيض".وقال فارولي، في مقابلة مع شبكة "RNN": "يشعر الكثيرون بخيبة أمل إزاء سياسات واشنطن، المشكلة الرئيسية للولايات المتحدة الامريكية، ليست في الخصوم الخارجيين، بل في المشاكل الداخلية التي لا تهتم بها السلطات".وفي وقت سابق، أعرب العديد من السياسيين الأمريكيين، عن استيائهم من منصب الرئيس الأمريكي بسبب السياسات الحكومية المدمرة، ودعت عضو الكونغرس مارجوري تايلور غرين، بايدن إلى التوقف عن تسليح أوكرانيا والاهتمام بالشؤون الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20231005/بوتين-ازدهار-الغرب-تحقق-من-خلال-نهب-العالم-1081693366.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: انتقادات بايدن لبوتين تزيد من سلطة الزعيم الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية

04:40 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
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صرّح الصحفي الأمريكي جون فارولي، أن انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تزيد من سلطة الزعيم الروسي بين المواطنين الأمريكيين.
وقال فارولي: "تم تقويض مصداقية بايدن بالنسبة للكثيرين، ما أدى إلى سيناريو متناقض يمكن أن يؤدي فيه انتقاده لبوتين، إلى تعزيز سلطة الزعيم الروسي عن غير قصد".
وأشار إلى أن "تصريحات بايدن، بأن بوتين "شرير" تجعل الأميركيين يعتقدون أن "الرجل السيئ" الحقيقي ليس في الكرملين، بل في البيت الأبيض".
وقال فارولي، في مقابلة مع شبكة "RNN": "يشعر الكثيرون بخيبة أمل إزاء سياسات واشنطن، المشكلة الرئيسية للولايات المتحدة الامريكية، ليست في الخصوم الخارجيين، بل في المشاكل الداخلية التي لا تهتم بها السلطات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
بوتين: ازدهار الغرب تحقق من خلال نهب العالم
5 أكتوبر, 14:36 GMT
وفي وقت سابق، أعرب العديد من السياسيين الأمريكيين، عن استيائهم من منصب الرئيس الأمريكي بسبب السياسات الحكومية المدمرة، ودعت عضو الكونغرس مارجوري تايلور غرين، بايدن إلى التوقف عن تسليح أوكرانيا والاهتمام بالشؤون الداخلية.
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