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إعلام: شرطي مصري يفتح النار على سياح إسرائيليين ويقتل اثنين منهم
https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-شرطي-مصري-يفتح-النار-على-سياح-إسرائيليين-ويقتل-اثنين-منهم-1081783809.html
إعلام: شرطي مصري يفتح النار على سياح إسرائيليين ويقتل اثنين منهم
إعلام: شرطي مصري يفتح النار على سياح إسرائيليين ويقتل اثنين منهم
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بإطلاق شرطي مصري النار على سياح إسرائيليين ويقتل اثنين منهم، في مدينة الإسكندرية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
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إعلام: شرطي مصري يفتح النار على سياح إسرائيليين ويقتل اثنين منهم

09:32 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 08.10.2023)
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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بإطلاق شرطي مصري النار على سياح إسرائيليين ويقتل اثنين منهم، في مدينة الإسكندرية.
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