الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تعطيل الدوام المدرسي، فيما أعلنت الجامعات والمعاهد تعليق الدوام، إلى جانب القطاع المصرفي الفلسطيني، وأغلقت المحال التجارية والأسواق والبنوك أبوابها، وخلت الشوارع من الحركة الاعتيادية للمواطنين، وعمَّ الإضراب الشامل، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية، تنديداً بالعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة
وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة لوكالة "سبوتنيك": "هذا يوم غضب جماهيري على جرائم الاحتلال، وإعلان حالة النفير للدفاع عن حقوقنا وعن أبناء شعبنا، ما يجري في قطاع غزة وما يجري في القدس والضفة الغربية، هي نتاج منظومة عنصرية فاشية لأطول احتلال في العالم، ومن حق أبناء شعبنا الدفاع عن أنفسهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفرض الجيش الإسرائيلي، إغلاقاً شاملاً على كافة محافظات الضفة الغربية، وعزلها عن بعضها، كما أغلق مداخل عدد من البلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأقام الحواجز العسكرية في عدة مواقع، وأغلق جميع المدخل المحيطة بمدينة القدس، وأغلق المدخل الرئيسي لمدينتي رام الله والبيرة بشكل كامل، إضافة لإغلاق كافة مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال عضو الكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، حكم طالب، لـ"سبوتنيك": "خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالأمس كان انحيازاً سافراً وشراكة مع هذا الاحتلال، وهذا يتطلب وحدة شعبنا الفلسطيني، وتفعيل كافة أشكال العمل الجماهيري على الأرض".
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية