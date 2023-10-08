عربي
"الكابينيت" الإسرائيلي يوافق على إعلان "حالة الحرب"
https://sputnikarabic.ae/20231008/الإضراب-الشامل-يعم-الضفة-الغربية-وإسرائيل-تفرض-إغلاقا-شاملا-على-جميع-المحافظات-الفلسطينية--1081792850.html
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تعطيل الدوام المدرسي، فيما أعلنت الجامعات والمعاهد تعليق الدوام، إلى جانب القطاع المصرفي الفلسطيني، وأغلقت المحال... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T12:29+0000
2023-10-08T12:29+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/08/1081791427_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a933d59aa2898dd277d5162f65d7f2d6.jpg
وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة لوكالة "سبوتنيك": "هذا يوم غضب جماهيري على جرائم الاحتلال، وإعلان حالة النفير للدفاع عن حقوقنا وعن أبناء شعبنا، ما يجري في قطاع غزة وما يجري في القدس والضفة الغربية، هي نتاج منظومة عنصرية فاشية لأطول احتلال في العالم، ومن حق أبناء شعبنا الدفاع عن أنفسهم".وفرض الجيش الإسرائيلي، إغلاقاً شاملاً على كافة محافظات الضفة الغربية، وعزلها عن بعضها، كما أغلق مداخل عدد من البلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأقام الحواجز العسكرية في عدة مواقع، وأغلق جميع المدخل المحيطة بمدينة القدس، وأغلق المدخل الرئيسي لمدينتي رام الله والبيرة بشكل كامل، إضافة لإغلاق كافة مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.وقال عضو الكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، حكم طالب، لـ"سبوتنيك": "خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالأمس كان انحيازاً سافراً وشراكة مع هذا الاحتلال، وهذا يتطلب وحدة شعبنا الفلسطيني، وتفعيل كافة أشكال العمل الجماهيري على الأرض".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/08/1081791427_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_431db6458f018678441c27d8abbb6e0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية

12:29 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تعطيل الدوام المدرسي، فيما أعلنت الجامعات والمعاهد تعليق الدوام، إلى جانب القطاع المصرفي الفلسطيني، وأغلقت المحال التجارية والأسواق والبنوك أبوابها، وخلت الشوارع من الحركة الاعتيادية للمواطنين، وعمَّ الإضراب الشامل، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية، تنديداً بالعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة
وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة لوكالة "سبوتنيك": "هذا يوم غضب جماهيري على جرائم الاحتلال، وإعلان حالة النفير للدفاع عن حقوقنا وعن أبناء شعبنا، ما يجري في قطاع غزة وما يجري في القدس والضفة الغربية، هي نتاج منظومة عنصرية فاشية لأطول احتلال في العالم، ومن حق أبناء شعبنا الدفاع عن أنفسهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفرض الجيش الإسرائيلي، إغلاقاً شاملاً على كافة محافظات الضفة الغربية، وعزلها عن بعضها، كما أغلق مداخل عدد من البلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأقام الحواجز العسكرية في عدة مواقع، وأغلق جميع المدخل المحيطة بمدينة القدس، وأغلق المدخل الرئيسي لمدينتي رام الله والبيرة بشكل كامل، إضافة لإغلاق كافة مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال عضو الكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، حكم طالب، لـ"سبوتنيك": "خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالأمس كان انحيازاً سافراً وشراكة مع هذا الاحتلال، وهذا يتطلب وحدة شعبنا الفلسطيني، وتفعيل كافة أشكال العمل الجماهيري على الأرض".
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradatالإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية وإسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على جميع المحافظات الفلسطينية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو12:40 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала