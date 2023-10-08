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الجيش الإسرائيلي: لم يتم استعادة النظام في البلاد بعد
الجيش الإسرائيلي: لم يتم استعادة النظام في البلاد بعد
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، بأنه لم يتم بعد السيطرة الكاملة على الوضع في البلاد. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T07:12+0000
2023-10-08T07:20+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
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وقال: "ما زلنا نقاتل ونطهر آخر المنازل والمستوطنات والمجتمعات والقواعد، وآمل أن نتمكن عند الفجر من القول إننا استعدنا السيادة والنظام أخيرا في إسرائيل، لكن هذا لم يتحقق بعد، ستكون هذه أولويتنا الأولى".ووفقا له، شارك عدة مئات، وربما يصل إلى ألف، من مقاتلي "حماس" في الهجوم على إسرائيل.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بدء السلطات عملية إخلاء سكان غلاف غزة من المنطقة.وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن "عملية إخلاء سكان غلاف غزة، من المنطقة قد بدأت بالفعل، وإن السلطات وضعت قطاع غزة وسديروت ضمن نطاق "اللون الأحمر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في نقاط عدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/رئيس-الموساد-السابق-يكشف-عن-مفاجآت-بشأن-عملية-طوفان-الأقصى-أمر-يفوق-الخيال-1081778758.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

الجيش الإسرائيلي: لم يتم استعادة النظام في البلاد بعد

07:12 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 07:20 GMT 08.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، بأنه لم يتم بعد السيطرة الكاملة على الوضع في البلاد.
وقال: "ما زلنا نقاتل ونطهر آخر المنازل والمستوطنات والمجتمعات والقواعد، وآمل أن نتمكن عند الفجر من القول إننا استعدنا السيادة والنظام أخيرا في إسرائيل، لكن هذا لم يتحقق بعد، ستكون هذه أولويتنا الأولى".
ووفقا له، شارك عدة مئات، وربما يصل إلى ألف، من مقاتلي "حماس" في الهجوم على إسرائيل.

وأشار أيضا إلى أنه "بعد استعادة السيطرة، ستغلق السلطات الحدود وتبدأ في ضرب مواقع "حماس".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بدء السلطات عملية إخلاء سكان غلاف غزة من المنطقة.
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05:57 GMT
وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن "عملية إخلاء سكان غلاف غزة، من المنطقة قد بدأت بالفعل، وإن السلطات وضعت قطاع غزة وسديروت ضمن نطاق "اللون الأحمر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في نقاط عدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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