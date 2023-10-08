https://sputnikarabic.ae/20231008/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-عناصر-من-حزب-الله-قرب-السياج-الحدودي-1081799713.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عناصر من "حزب الله" قرب السياج الحدودي
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عناصر من "حزب الله" قرب السياج الحدودي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إطلاق النار على عناصر من "حزب الله" اللبناني بالقرب من السياج الحدودي". 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T15:24+0000
2023-10-08T15:24+0000
2023-10-08T15:24+0000
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على إرهابيي "حزب الله"، الذين كانوا يستقلون دراجات نارية عندما اقتربوا من السياج على الحدود اللبنانية الإسرائيلية"، وفق وصفها.وأعاد "حزب الله"، في وقات سابق، "رفع خيمة جديدة في مزارع شبعا"، بعد أقل من ساعتين على تدمير مسيّرة إسرائيلية لخيمة الحزب التي كانت منصوبة في المنطقة.وأفادت قناة "المنار" التابعة للحزب، بأن "المقاومة الإسلامية أعادت تثبيت خيمة مزارع شبعا التي استهدفها العدو صباح اليوم بالصواريخ مقابل موقع زبدين".وقصف "حزب الله"، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من البلدات اللبنانية بالدبابات والمدفعية.بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/إسرائيل-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-الحكومة-اللبنانية-بعد-هجوم-حزب-الله-1081799458.html
https://sputnikarabic.ae/20231008/يونيفيل-نتواجد-على-طول-الخط-الحدودي-بين-لبنان-وإسرائيل-للمساعدة-في-تجنب-التصعيد-1081777901.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عناصر من "حزب الله" قرب السياج الحدودي
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إطلاق النار على عناصر من "حزب الله" اللبناني بالقرب من السياج الحدودي".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على إرهابيي "حزب الله"، الذين كانوا يستقلون دراجات نارية عندما اقتربوا من السياج على الحدود اللبنانية الإسرائيلية"، وفق وصفها.
وأعاد "حزب الله"، في وقات سابق، "رفع خيمة جديدة في مزارع شبعا
"، بعد أقل من ساعتين على تدمير مسيّرة إسرائيلية لخيمة الحزب التي كانت منصوبة في المنطقة.
وأفادت قناة
"المنار" التابعة للحزب، بأن "المقاومة الإسلامية أعادت تثبيت خيمة مزارع شبعا التي استهدفها العدو صباح اليوم بالصواريخ مقابل موقع زبدين".
وقصف "حزب الله"، 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي
عند مرتفعات كفرشوبا المحتلة، وهي مواقع "تلة الرادار" و"رويسات العلم" و"زبدين"، في المقابل ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة في خراج تلال كفرشوبا.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن قصف البنية التحتية لـ"حزب الله" في مزارع شبعا، وهي عبارة عن خيمة كان قد نصبها الحزب، في وقت سابق، داخل المزارع.
فيما أعلن "حزب الله "، في بيان، أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".
من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن وقوع إصابات بعد قيام القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقصف عدد من البلدات اللبنانية
بالدبابات والمدفعية.
بدورها، أعلنت قوات الـ"يونيفيل"، في بيان، أنها على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق
، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، وأن القوات الأممية موجودة في مواقعها وتقوم بمهامهما بما في ذلك من الملاجئ، حفاظًا على سلامة عناصرها، بحسب قولها.