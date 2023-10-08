https://sputnikarabic.ae/20231008/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-غلاف-غزة-منطقة-عسكرية-مغلقة-1081776099.html
الجيش الإسرائيلي يعلن غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة
الجيش الإسرائيلي يعلن غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن منطقة غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة، وهي المنطقة الخاضعة لمسؤولية فرقة غزة المسؤولة عن الدفاع عن حدود إسرائيل. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T00:44+0000
2023-10-08T00:44+0000
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سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي على تلغرام: "وفقا لتقييم الوضع، يؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي على أن الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة محظور ويطلب من الجمهور الحذر وعدم دخول المنطقة".في سياق متصل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا، ليل الأحد، مع وزراء المجموعة الأمنية في الحكومة، أعلن بعده انتهاء المرحلة الأولى من العملية ضد حركة حماس وتدمير معظم تمركزات "قوات العدو" على الأراضي الإسرائيلية.وأوضح نتنياهو في بيان: "دخلنا حربا طويلة وصعبة، وقد انتهت المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي تسللت إلى أراضينا، وفي الوقت، شننا هجمات ستستمر دون تحفظات أو هوادة حتى نحقق أهدافنا".وأضاف المكتب أن مجلس الوزراء الإسرائيلي اتخذ سلسلة من القرارات العملياتية التي تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشمل هذه القرارات قطع تيار الكهرباء إلى قطاع غزة، وكذلك توصيل البضائع والوقود.وفي وقت سابق، أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن منطقة غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة، وهي المنطقة الخاضعة لمسؤولية فرقة غزة المسؤولة عن الدفاع عن حدود إسرائيل.
سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي على تلغرام: "وفقا لتقييم الوضع، يؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي على أن الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة محظور ويطلب من الجمهور الحذر وعدم دخول المنطقة".
في سياق متصل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
اجتماعا، ليل الأحد، مع وزراء المجموعة الأمنية في الحكومة، أعلن بعده انتهاء المرحلة الأولى من العملية ضد حركة حماس وتدمير معظم تمركزات "قوات العدو" على الأراضي الإسرائيلية.
وأوضح نتنياهو في بيان: "دخلنا حربا طويلة وصعبة، وقد انتهت المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي تسللت إلى أراضينا، وفي الوقت، شننا هجمات ستستمر دون تحفظات أو هوادة حتى نحقق أهدافنا".
وأضاف المكتب أن مجلس الوزراء الإسرائيلي اتخذ سلسلة من القرارات العملياتية التي تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشمل هذه القرارات قطع تيار الكهرباء إلى قطاع غزة، وكذلك توصيل البضائع والوقود.
وفي وقت سابق، أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف مكتب قائد حركة "حماس"
يحيى السنوار غربي مدينة غزة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.
من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية
، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.