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الجيش الإسرائيلي ينفذ عشرات الغارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي ينفذ عشرات الغارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T06:11+0000
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة "حماس"، وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة.وبحسب البيان، فإن "قوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت بنكين تابعين لحركة "حماس".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في نقاط عدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة، أن "232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح اليوم حتى الآن".
https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الخارجية-الأمريكي-نؤكد-وقوفنا-مع-إسرائيل-ضد-الهجمات-الإرهابية-1081772303.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينفذ عشرات الغارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة

06:11 GMT 08.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedغارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة "حماس"، وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أنه "من بين الأهداف التي تم قصفها مقر استخباري تابع لـ"حماس"، بالإضافة إلى مبنى عسكري تستخدمه القوات الجوية التابعة لـ"حماس".

وبحسب البيان، فإن "قوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت بنكين تابعين لحركة "حماس".
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أمس, 20:08 GMT
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في نقاط عدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة، أن "232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح اليوم حتى الآن".
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