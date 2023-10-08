https://sputnikarabic.ae/20231008/الخارجية-الإسرائيلية-تطلب-من-مواطنيها-في-الخارج-توخي-الحذر-بعد-عملية-طوفان-الأقصى-1081793384.html

الخارجية الإسرائيلية تطلب من مواطنيها في الخارج توخي الحذر بعد عملية "طوفان الأقصى"

الخارجية الإسرائيلية تطلب من مواطنيها في الخارج توخي الحذر بعد عملية "طوفان الأقصى"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم على خلفية إعلان حركة "حماس" لعملية "طوفان الأقصى" في... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T12:50+0000

2023-10-08T12:50+0000

2023-10-08T12:50+0000

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ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، توجيه السلطات الإسرائيلية لمواطنيها حول العالم اتخاذ الحيطة والحذر على خلفية القتال الدائر بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب الصحيفة.وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600.وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 600 وإصابة أكثر من 2000، إثر عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر أمس السبت، وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإنه "قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين".وشنَّت حركة "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، فجر أمس السبت، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط إسرائيل، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.في وقت تمكنت فيه الحركة الفلسطينية من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.بدوره، أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر حصيلة، أن "232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/جنرال-إسرائيلي-سابق-سيستغرق-الأمر-منا-سنوات-حتى-نفهم-الضربة-التي-أصابتنا-أمس-1081790610.html

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الأخبار, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم