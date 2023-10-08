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https://sputnikarabic.ae/20231008/الخارجية-الصينية-بكين-تدعو-إسرائيل-وفلسطين-إلى-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-1081777236.html
الخارجية الصينية: بكين تدعو إسرائيل وفلسطين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار
الخارجية الصينية: بكين تدعو إسرائيل وفلسطين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار
صرّحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن الصين تدعو طرفي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T04:52+0000
2023-10-08T04:52+0000
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وقالت الخارجية الصينية:"تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحالي للتوتر والعنف بين فلسطين وإسرائيل، وتدعو الدول المعنية إلى الحفاظ على التزام الهدوء وضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومنع المزيد من التدهور في الوضع".وأضافت: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يتصرف بإحساس أكبر بالإلحاح، وأن يزيد من مساهمته في حل القضية الفلسطينية، ويعزز الاستئناف المبكر لمفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام"، الجناح العسكري التابع لـ"حماس"، عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231007/بعد-انطلاق-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يقترح-على-لابيد-وغانتس-تشكيل-حكومة-طوارئ-موسعة-1081768908.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل

الخارجية الصينية: بكين تدعو إسرائيل وفلسطين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار

04:52 GMT 08.10.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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صرّحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن الصين تدعو طرفي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار.
وقالت الخارجية الصينية:"تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحالي للتوتر والعنف بين فلسطين وإسرائيل، وتدعو الدول المعنية إلى الحفاظ على التزام الهدوء وضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومنع المزيد من التدهور في الوضع".

وأشارت الوزارة إلى أن "الطريقة الأساسية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هي تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأضافت: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يتصرف بإحساس أكبر بالإلحاح، وأن يزيد من مساهمته في حل القضية الفلسطينية، ويعزز الاستئناف المبكر لمفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وأشارت الخارجية إلى أن "الصين ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي في هذه القضية".

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بعد انطلاق "طوفان الأقصى".. نتنياهو يقترح على لابيد وغانتس تشكيل حكومة طوارئ موسعة
أمس, 18:47 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".

وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام"، الجناح العسكري التابع لـ"حماس"، عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
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