عربي
اليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/القوات-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-وآخر-لمراقبة-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1081785653.html
الجيش الروسي يدمر مركزي تحكم ومراقبة للطائرات المسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر مركزي تحكم ومراقبة للطائرات المسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت مركزي تحكم ومراقبة للطائرات من دون طيار تابعين للقوات الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T10:29+0000
2023-10-08T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078925592_0:46:1545:915_1920x0_80_0_0_b4d46979b2c9f500f376f0ada627b25c.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة زولوتاية نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز التحكم للطائرات دون طيار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير مركز مراقبة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة توننكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "في منطقة نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في منطقتي أندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتي التخريب والاستطلاع التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل وإصابة نحو 655 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-لن-تتمكن-أبدا-من-اختراق-خط-الدفاع-الروسي-1081769957.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078925592_75:0:1295:915_1920x0_80_0_0_c38d9f0c2847d665c3477039e1bd45ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يدمر مركزي تحكم ومراقبة للطائرات المسيرة تابعين للقوات الأوكرانية

10:29 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 11:07 GMT 08.10.2023)
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Photo / Минобороны России
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت مركزي تحكم ومراقبة للطائرات من دون طيار تابعين للقوات الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة زولوتاية نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز التحكم للطائرات دون طيار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير مركز مراقبة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة توننكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان: "في منطقة نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لن تتمكن أبدا من اختراق خط الدفاع الروسي
أمس, 19:27 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في منطقتي أندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتي التخريب والاستطلاع التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل وإصابة نحو 655 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو10:46 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала