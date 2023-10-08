https://sputnikarabic.ae/20231008/القوات-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-وآخر-لمراقبة-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1081785653.html
الجيش الروسي يدمر مركزي تحكم ومراقبة للطائرات المسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر مركزي تحكم ومراقبة للطائرات المسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت مركزي تحكم ومراقبة للطائرات من دون طيار تابعين للقوات الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T10:29+0000
2023-10-08T10:29+0000
2023-10-08T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة زولوتاية نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز التحكم للطائرات دون طيار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير مركز مراقبة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة توننكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: "في منطقة نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في منطقتي أندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتي التخريب والاستطلاع التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل وإصابة نحو 655 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-لن-تتمكن-أبدا-من-اختراق-خط-الدفاع-الروسي-1081769957.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يدمر مركزي تحكم ومراقبة للطائرات المسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
10:29 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 11:07 GMT 08.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت مركزي تحكم ومراقبة للطائرات من دون طيار تابعين للقوات الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة زولوتاية نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز التحكم للطائرات دون طيار التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير مركز مراقبة الطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة توننكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان: "في منطقة نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "في منطقتي أندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم قمع أنشطة مجموعتي التخريب والاستطلاع التابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل وإصابة نحو 655 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.