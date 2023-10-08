https://sputnikarabic.ae/20231008/باحث-لبناني-ضربة-حزب-الله-مضبوطة-الإيقاع-ولا-إرادة-لبنانية-بالدخول-في-الحرب-1081781715.html

باحث لبناني: ضربة "حزب الله" مضبوطة الإيقاع ولا إرادة لبنانية بالدخول في الحرب

باحث لبناني: ضربة "حزب الله" مضبوطة الإيقاع ولا إرادة لبنانية بالدخول في الحرب

اعتبر الباحث اللبناني في الشؤون الاستراتيجية الدكتور وسيم بزي، أن "الضربة التي وجّهها "حزب الله" من مزارع شبعا صباحا باتجاه العدو الإسرائيلي، تشكل خطوة باتجاه... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T08:28+0000

2023-10-08T08:28+0000

2023-10-08T08:28+0000

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وأضاف وسيم بزي: "وجّه الحزب ضربته من ضمن الحدود اللبنانية بخطوة محسوبة جدا لأنه من المعروف أن لبنان، يحتفظ بحقه الطبيعي بتحرير مزارع شبعا، التي هي خارج أمر عمليات القرار 1701، إضافة إلى أن الضربات في طريقة توجيهها وتوقيتها هي فعل محدود حتى الآن، لكن في مضامين الضربة رسائل كبيرة جدا للشعب الفلسطيني بأن الحزب يقف إلى جانبه في مستوى كبير من الجاهزية، وللقوى الدولية بأنه لا يمكنها إعطاء الضوء الأخضر للكيان الإسرائيلي للاستفراد بغزة من دون احتمال التدحرج والذهاب إلى مسرح الجبهات المتعددة".وأردف، قائلا: "إرساء الخوف من سيناريو الجبهات المتعددة من خلال ضربة اليوم خصوصا أن الصواريخ لم تُطلق عشوائيًا أو مجهولة المصدر كي تُنسب إلى الفلسطينيين، بل كان هناك هجوم منسّق بقذائف صاروخية وصواريخ موجّهة تبنّاها "حزب الله" رسميًا، وهذه رسالة للدول الداعمة لكيان العدو بأن تستدرك أي تطورات خطيرة".وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار بزي إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، كان قد تلقى رسائل من الفرنسيين والأوروبيين والأمريكيين بعدم دخول "حزب الله" في المواجهة.واختتم، قائلا: "ما حصل في موضوع مزارع شبعا جزء منه رسالة إلى أمريكا، التي لا مصلحة لها بتوسيع المعركة وإعطاء الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما يقلب الأوضاع ويؤثر على أولوية النزاع الروسي - الأوكراني، لا سيما أنه من المعروف أن الإدارة الأمريكية تدخل عمليًا اعتبارا، من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، مدار الانتخابات الأمريكية وتصبح كل القرارات الكبيرة محسوبة التداعيات مسبقا".

https://sputnikarabic.ae/20231008/حزب-الله-يتبنى-الهجوم-على-3-مواقع-إسرائيلية-جنوب-لبنان--1081778084.html

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