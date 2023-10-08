https://sputnikarabic.ae/20231008/بالألعاب-النارية-والرقص-كيف-احتفل-آلاف-الإيرانيين-بطوفان-الأقصى-فيديو-1081782686.html
بالألعاب النارية والرقص.. كيف احتفل آلاف الإيرانيين بطوفان الأقصى... فيديو
بالألعاب النارية والرقص.. كيف احتفل آلاف الإيرانيين بطوفان الأقصى... فيديو
رصدت مقاطع فيديو متداولة بعض مظاهر الاحتفالات، التي نظمها الإيرانيون للتعبير عن دعمهم لعملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T08:52+0000
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وظهر آلاف الإيرانيين خلال استخدام الألعاب النارية ورفع الأعلام الفلسطينية، وسط طهران، احتفالا بالهجوم العسكري الفلسطيني ضد إسرائيل، بينما رصد فيديو آخر ترديد إيرانيين في مدينة زنجان، شعارا يقول "يا قدس... نحن في طريقنا إليك".وعقب انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، ردد نواب البرلمان الإيراني هتافات ضد إسرائيل، كان أبرزها "الموت لإسرائيل"، كما أعلنوا عن دعمهم للعملية.وأعلنت حركة "حماس"، أمس السبت، إطلاق عملية "طوفان الأقصى" وقالت إن صواريخها استهدفت "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، بحسب قولها.وقال محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن "الهدف من العملية هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في الضربة الأولى تجاوز 5 آلاف صاروخ وقذيفة".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي شن 500 غارة جوية على قطاع غزة وقتل 400 مسلح على الأقل".وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 313 شخصا ونحو 1990 جريحا"، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "هجمات "حماس" قتلت 300 شخص و1864 مصابا من الإسرائيليين".
https://sputnikarabic.ae/20231007/نواب-البرلمان-الإيراني-يهتفون-الموت-لإسرائيل-بعد-عملية-طوفان-الأقصى-فيديو-1081750529.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بالألعاب النارية والرقص.. كيف احتفل آلاف الإيرانيين بطوفان الأقصى... فيديو
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رصدت مقاطع فيديو متداولة بعض مظاهر الاحتفالات، التي نظمها الإيرانيون للتعبير عن دعمهم لعملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، أمس السبت.
وظهر آلاف الإيرانيين خلال استخدام الألعاب النارية ورفع الأعلام الفلسطينية، وسط طهران، احتفالا بالهجوم العسكري الفلسطيني ضد إسرائيل، بينما رصد فيديو آخر ترديد إيرانيين في مدينة زنجان، شعارا يقول "يا قدس... نحن في طريقنا إليك".
وعقب انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، ردد نواب البرلمان الإيراني هتافات ضد إسرائيل، كان أبرزها "الموت لإسرائيل"، كما أعلنوا عن دعمهم للعملية
.
وأعلنت حركة "حماس"، أمس السبت، إطلاق عملية "طوفان الأقصى
" وقالت إن صواريخها استهدفت "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، بحسب قولها.
وقال محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن "الهدف من العملية هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في الضربة الأولى تجاوز 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي شن 500 غارة جوية على قطاع غزة
وقتل 400 مسلح على الأقل".
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 313 شخصا ونحو 1990 جريحا"، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "هجمات "حماس" قتلت 300 شخص و1864 مصابا من الإسرائيليين".