https://sputnikarabic.ae/20231008/بريطانيا-بصدد-مناقشة-إجراءات-دعم-إسرائيل-مع-الشركاء-الدوليين-1081776804.html

بريطانيا بصدد مناقشة إجراءات دعم إسرائيل مع الشركاء الدوليين

بريطانيا بصدد مناقشة إجراءات دعم إسرائيل مع الشركاء الدوليين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن السلطات البريطانية، ستعمل مع شركائها الدوليين، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، لتنسيق تقديم الدعم لإسرائيل، في ضوء تصاعد... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T04:35+0000

2023-10-08T04:35+0000

2023-10-08T04:35+0000

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موسكو- سبوتنيك. ونشر سوناك تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أعرب فيها عن تضامنه الكامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أنه سيعمل مع الشركاء الدوليين لتنسيق إجراءات الدعم، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، بحسب قوله.وأعلنت حركة "حماس"، يوم أمس السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت ما يقرب من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية، في النصف الأول من العملية.وشهدت المعارك عمليات قتالية نوعية من قبل الفلسطينيين، حيث اقتحموا عددًا من المستوطنات القريبة وواجهوا القوات الإسرائيلية في معارك شوارع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وأسر عدد من المستوطنين واستيلاءهم على آليات إسرائيلية. في الوقت ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على قطاع غزة. وصرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلًا: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يشهدها أعداء إسرائيل من قبل".وشنت المروحيات العسكرية الإسرائيلية سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة، حيث أكد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" استهداف المروحيات الإسرائيلية برجا سكنيا وسط قطاع غزة يحوي 14 طابقا.كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، فجر اليوم الأحد، أنه مستمر في شن ضربات على قطاع غزة، مستهدفا مواقع إطلاق الصواريخ ومراكز قيادة تشغيلية وعددا من المسلحين الفلسطينيين. وشنت القوات الإسرائيلية، منذ أمس السبت، أيضا غارات على عدد كبير من الأبراج في غزة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، اليوم الأحد، أن "منطقة غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة، وهي المنطقة الخاضعة لمسؤولية فرقة غزة المسؤولة عن الدفاع عن حدود إسرائيل".

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