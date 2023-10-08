https://sputnikarabic.ae/20231008/بعد-مصادقة-إسرائيل-على-إعلان-حالة-الحرب-الرئيس-الإيراني-يجري-مباحثات-مع-هنية-والنخالة-1081795602.html

بعد مصادقة إسرائيل على إعلان "حالة الحرب"... الرئيس الإيراني يجري مباحثات مع هنية والنخالة

بعد مصادقة إسرائيل على إعلان "حالة الحرب"... الرئيس الإيراني يجري مباحثات مع هنية والنخالة

أجرى الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، مباحثات هاتفية مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس". 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T13:25+0000

2023-10-08T13:25+0000

2023-10-08T13:25+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

إيران

أخبار إيران

إبراهيم رئيسي

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080421744_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_7a9e50f819d4f6ffe47a8c349feb4016.jpg

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المباحثات الهاتفية تناولت التطورات في فلسطين وعملية "طوفان الأقصى"، بعد ساعات من مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على إعلان "حالة الحرب" على قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-6-أبراج-و14-منزلا-ومقار-حكومية-بقصف-جوي-وبحري-على-قطاع-غزة--1081785814.html

https://sputnikarabic.ae/20231008/المغرب-يدعو-جامعة-الدول-العربية-لاجتماع-طارئ-بشأن-الأوضاع-في-غزة-1081783274.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم