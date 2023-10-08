https://sputnikarabic.ae/20231008/جنرال-إسرائيلي-سابق-سيستغرق-الأمر-منا-سنوات-حتى-نفهم-الضربة-التي-أصابتنا-أمس-1081790610.html

جنرال إسرائيلي سابق: سيستغرق الأمر منا سنوات حتى نفهم الضربة التي أصابتنا أمس

جنرال إسرائيلي سابق: سيستغرق الأمر منا سنوات حتى نفهم الضربة التي أصابتنا أمس

قال جنرال إسرائيلي سابق إن ما وقع أمس السبت، من اندلاع عملية "طوفان الأقصى" سيستغرق من إسرائيل سنوات لفهمه. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T12:14+0000

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2023-10-08T12:14+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال غيرشون هكوهين، أن ما وقع من عمليات تسلل وقتل لمئات الإسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية سيستغرق من بلاده سنوات لفهمه على أرض الواقع.وحذر الجنرال الإسرائيلي من عدم التهاون مع ما يجري من مواجهة بين جيش بلاده وحركة حماس في قطاع غزة، بدعوى أنه ليس هذا هو الوقت المناسب للخطأ، مشددا على ضرورة التركيز في العمل العسكري أمام الفصائل الفلسطينية المختلفة في القطاع.وطالب غيرشون هكوهين بضرورة اتباع الحيطة والحذر من أجل التعافي من حالة الألم التي انتابت الداخل الإسرائيلي جراء عملية "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى احتمال دخول بلاده حرب متعددة الجبهات.وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600.ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 600 وإصابة أكثر من 2000، إثر عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر أمس السبت، وبحسب القناة 13 الإسرائيلية: "قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين".وصباح أمس السبت، شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط إسرائيل، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.في وقت تمكنت حركة حماس من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/رئيس-هيئة-الأركان-الإيراني-بعد-طوفان-الأقصى-كابوس-انهيار-الكيان-الصهيوني-أصبح-حقيقة-1081784755.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار