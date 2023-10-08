https://sputnikarabic.ae/20231008/حركة-حماس-لا-حديث-عن-هدنة-أو-تهدئة-طالما-تصعد-إسرائيل-هذه-الحرب-1081801018.html

حركة "حماس": لا حديث عن هدنة أو تهدئة طالما تصعد إسرائيل هذه الحرب

حركة "حماس": لا حديث عن هدنة أو تهدئة طالما تصعد إسرائيل هذه الحرب

أكدت حركة "حماس" في قطاع غزة، "عدم وجود إمكانية للحديث عن هدنة أو تهدئة طالما أن إسرائيل تصعد من حربها على الشعب الفلسطيني". 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T16:27+0000

2023-10-08T16:27+0000

2023-10-08T16:27+0000

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رام الله- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحديث عن وساطات سابق لأوانه لأن الميدان هو من يتحكم في تطورات الأوضاع لا سيما وأن الميدان مشتعل مع استمرار المقاومة في عمليتها واستمرار العدوان الإسرائيلي من جهة أخرى".وشدد قاسم، على أن "عملية "طوفان الأقصى" مختلفة عن سابقاتها بعد توسيع المقاومة من نشاطها العسكري بشكل غير مسبوق، لا سيما وأن عدد القوات المشاركة لم يكن مسبوقا من حيث العنصر البشري والتكتيك".وتابع: "بعد انتهاء "طوفان الأقصى" سيكون هناك حديث عن الجنود الإسرائيليين الأسرى والمطالب متعلقة بجهة الاختصاص وهي كتائب القسام، ولن يكون حديث في هذه المرحلة حول المطالب"، مؤكدا أن ما يميز العملية هو نقل المعركة إلى داخل المواقع العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر قطاع غزة وتخرج منها قرارات العدوان على غزة".كما أكد أن "عملية "طوفان الأقصى" جاءت ردا على تصعيد العدوان ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية والأسرى والاستفزازات في الضفة الغربية، حيث انطلقت العملية ضد هذه السياسات"، مشددا على أن الفعل المقاوم كان لزاما أن يستمر في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاكثر من 70 عاما.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

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