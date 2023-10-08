https://sputnikarabic.ae/20231008/خبير-مصري-وساطتنا-مستمرة-الغليان-سيبدأ-في-إسرائيل-ونتنياهو-قد-يلقى-نهايته-السياسية--1081780895.html

خبير مصري: وساطتنا مستمرة.. الغليان سيبدأ في إسرائيل ونتنياهو قد يلقى نهايته السياسية

خبير مصري: وساطتنا مستمرة.. الغليان سيبدأ في إسرائيل ونتنياهو قد يلقى نهايته السياسية

أكد مدير تحرير جريدة "الأهرام" المصرية، والمحلل السياسي الدكتور أشرف العشري، أن "القاهرة تواصل مساعيها لإرساء هدنة فلسطينية - إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "وزير... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T07:52+0000

2023-10-08T07:52+0000

2023-10-08T07:52+0000

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وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، توقع العشري أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيضعان الكثير من الشروط ما سيصعب مهمة الوصول الى اتفاق هدنة مطولة، لذا فإن الأمور قد تحتاج بعض الوقت".وشدد العشري على أن "حماس" اليوم حققت سبقا لم تحققه أي مقاومة عربية في يوم واحد، وما حصل سيغير المعادلة وسط توقعات بأن تطلب "حماس" بالحد الأدنى الإفراج عن جميع أسراها في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى طلب ضمانات بعدم اقتحام المسجد الأقصى بشكل نهائي، ووقف كل الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء مراحل الهدن السابقة، التي فشلت فشلا ذريعا بسبب عدم التزام إسرائيل، إنما الذهاب إلى هدنة ملزمة وشاملة وخطّية".وتابع العشري موضحا أن "ذلك سيؤدي إلى تزكية أوراق "حماس" على أن يكون لها دور في أي تسوية سياسية في المرحلة المقبلة، وتكون لاعبا رئيسيا في أي مفاوضات لاحقة قبل مراحل تطبيع عربية سعودية - إسرائيلية".وردا على سؤال، نفى العشري ما تم التداول به عن أن "مصر أبلغت إسرائيل بأن "حزب الله" سيقتحم المستوطنات في الشمال، في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة".

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